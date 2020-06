Kínos magyarázkodásba kezdett a hitlerező DK-s

A Hír TV birtokába került egy felvétel, amelyen a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció XI. kerületi polgármestere, László Imre az önkormányzati ülésen azt mondta: „Adolf Hitler megérdemelte, hogy annak idején a Time magazin 1938-ban az év emberének választotta”. László Imre szerint Hitler Németországért tett cselekedetei elvitathatatlanok.

A DK-s polgármester jól tudja: a Time magazin – azóta is vitatott módon – 1938-ban az év emberének választotta Adolf Hitlert. Arról azonban elfeledkezik, hogy a Harmadik Birodalom ekkorra már megmutatta a valódi arcát: 1935-ben a nürnbergi törvényekkel a nácik intézményesítették antiszemita ideológiájukat, és faji alapon diszkriminálták a zsidó származású német állampolgárokat. 1936-ban már az SS vette át a koncentrációs táborok felügyeletét, egy évre rá pedig Hitler utasította a hadsereget, hogy készüljön fel a háborúra.

Végezetül: 1938 novemberében a László Imre által méltatott birodalmi vezető utasítására zsidóellenes pogrom söpört végig Németországon, amelynek során több tucat német zsidót megöltek, zsinagógák és üzletek százait rombolták le, gyújtották fel.

László Imre később közleményben reagált az ügyre, amelyben úgy fogalmazott: „Senki nem gondolhatja komolyan, hogy Adolf Hitlert mentegettem”. A teljes közlemény így szól:

„Zsidó családból származom. A nagyszüleim, három nagybátyám és két nagynéném soha nem jöttek haza Auschwitzból, csak édesanyám részesült ebben az isteni szerencsében. Senki nem gondolhatja komolyan, hogy én Adolf Hitlert mentegettem. Éppen arra hoztam őt példaként egy közterület átnevezésére vonatkozó indítvány kapcsán, hogy minden történelmi személy munkásságát csak egyben, egészben lehet nézni. Aki náci diktátorként, milliók gyilkosaként – többek között családom egy részének gyilkosaként is – vonult be a történelembe, azt nem lehet utólag ilyen vagy olyan időszakokra hivatkozva mentegetni. Ebben az ügyben ugyanakkor akaratomon kívül nagyon rosszul, könnyen félreérthetően, meggyőződésemmel ellentétesen fogalmaztam, azt gondolom, ez volt talán életem legszerencsétlenebb mondata. Ezért mindenkitől bocsánatot kérek! Természetesen polgármesterként, újbudaiként, baloldaliként és demokrataként hiszek az emberek egyenjogúságában és az emberi méltóság egyetemességében, és elutasítok mindent, ami ezzel ellentétes.”

A gyűlésen, amelyen László Imre szavai elhangzottak, a vita arról szólt, hogy legyen-e a XI. kerületben Nelson Mandela park. A kezdeményezést korábban Tarlós István nyújtotta be, de később visszavonta – most Karácsony Gergely főpolgármester újbóli előterjesztése által került elő a téma. A Fidesz képviselője, Junghausz Rajmund elmondta, „vitatott személyiségről beszélünk”, majd körbeadott egy papírköteget, amelyen Mandela terrorcselekményei szerepeltek. „Elég sok brutalitás van mögötte, rengeteg szenvedést okozott az ember, ennek most ülepednie kéne” – mondta.

Erre reagálva próbált hasonlatot találni László Imre Hitler példájával. A Demokratikus Koalíció külön nem reagált László Imre kijelentéseire, amely már csak azért is érdekes, mert a magát nyitottnak, „nyugatosnak” és befogadónak definiáló párt előszeretettel és gyakran használja a fasiszta és náci jelzőket a pártot érő kritikák ellen, valamint politikai támadásaik során.

Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Nemzet megkeresésére elmondta: vállalhatatlan, amit Újbuda polgármestere mondott a testületi ülésen Adolf Hitelrről, ezt kimagyarázni egyszerűen nem lehet.

„Azt láthatjuk, hogy egy kommunista gyökerekkel bíró párt polgármestere hogyan mentegeti a szélsőjobbot. A Terror Házában is megtalálható, hogy mennyi szélsőjobbos-nyilas váltott kommunista öltözékre: a két szélsőség között nincs nagy távolság, ezt László Imrének ismét sikerült bizonyítania” – fogalmazott Hollik.

„Mélységesen felháborítónak tartjuk és visszautasítjuk László Imre Hitlerrel kapcsolatos kijelentését, ez semmilyen kontextusban nem állja meg a helyét” – fogalmazott Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese. Hozzátette, a KDNP nulla toleranciával fordul minden hasonló megnyilvánulás felé. Varga-Damm Andrea Jobbikos parlamenti képviselő a Magyar Nemzetnek reagálva azt mondta, nagyon meggondolatlan kijelentést tett László Imre. A képviselőnő biztos benne, hogy a DK-s polgármester ma már máshogy fogalmazna. Hozzátette: bármilyen szempontból szerencsétlen dolog Nelson Mandelát Adolf Hitlerhez hasonlítani.

László Imrének a Hitlerrel kapcsolatos kijelentése előtt is voltak megosztó megnyilvánulásai – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Tavaly ősszel az Újbudára tervezett Dél-pesti Centrumkórház megvalósítását próbálta szabotálni, emellett a hatmilliárd forintos költségvetési csalásért elítélt Czeglédy Csaba ügyvédi irodáját bízta meg különböző önkormányzati cégek átvilágításával. Czeglédy irodájának megbízása az ellenzéki összefogást is megbolygatta: az LMP és a Momentum is bírálta László Imre döntését (mint ismeretes, az egykori MSZP-s önkormányzati képviselő Gyurcsány Ferenc jogi képviseletét is ellátta korábban). László Imre év elején azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a hivatala közel hárommillió forint értékben rendezett évadnyitó bulit egy budai étteremben, amelyen közel háromszázan vettek részt, köztük képviselők, az önkormányzati cégek vezetői, valamint az önkormányzat és a hivatal munkatársai.

