Kocsis Máté válaszolt Gyurcsány Ferenc évértékelő bejegyzésére

A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán reagált.

Milyen volt 2020? Válaszoljunk elegánsan: a tüdő elvált a májtól. Miért mondom ezt? Négy dolgot fogok egymás után rakni. Nagyon különböző jelentőségűek. De ilyen sztorikból áll össze a világ – írta Kocsis Máté a Facebookon, majd leírta a pontjait:

Szóval először:

Én azok közé tartozom, akik hiszik, hogy nagyszerű teremtmény az ember, és semmilyen világvége-forgatókönyvet nem fogadok el. Hiszem, hogy az ember és különösen az emberek fantasztikus közössége nem egyszerűen megoldja a sokszor maga okozta problémákat, hanem végül egyre jobb életet teremtünk.

Csak azért írom ezt ilyen patetikusnak tűnő módon, mert a COVID-19 idején ez egyáltalán nem túlzás. Egy éve ilyenkor Magyarországon még szinte senki nem beszélt a koronavírusról. Ma pedig már oltóanyag van ellene. Mondom: oltóanyag, aminek megkérdőjelezésére komplett kampányt épített a magyarországi baloldal. Tette ezt azért, hogy elbizonytalanítsa az amúgy is aggályokkal teli honfitársainkat; tette ezt azért, hogy hazug módon adatbázis-építéssel vádolja a kormány; és tette ezt abból az aljas és embertelen megfontolásból, hogy a védőoltást igénylők alacsony számának következtében 2021-ben is magas legyen a fertőzöttségi, halálozási szám Magyarországon. Mindezért majd a kormányt lehet felelőssé tenni, ez pedig politikai előny lehet 2022-ben – gondolják. Döbbenetes módon ezzel a “stratégiával” már kérkednek is nyugati lapokban.

Ezt a baloldalt Gyurcsány Ferenc vezeti, aki mindeközben az emberek összefogásának szükségességét hangoztatja, álságos, de már jól ismert módon “szeretetbeszédnek” hívatja legördögibb gondolatainak cunderezett közlését.

Koronázza mindez persze azt, amit 2020-ban a baloldal művelt: kamuvideók, kamustatisztikák, kamufényképek, álhírek tömkelege, egészségügyi dolgozók sértegetése, hazudozás külföldön Magyarországról, s hosszasan lehetne folytatni. De nem múló rossz emlék az is, amikor a járvány elleni védekezés kritikus pillanatában, tavasszal a parlamentben szükség lett volna a 4/5-ös szavazásnál a támogatásukra, de ők hidegvérrel nyomták meg a “nem” gombot. Majd diktatúrát kiáltottak, mintha lenne, mintha az megoldást jelentene a kórházban lévőknek vagy a védekezésben dolgozóknak. Pedig nem más az, mint hamis vádaskodás. Vagy méginkább menekülés a felelősség elől, mert abban mindig élen jártak. Rájuk most SEM lehet számítani. Ez a rögvalóság.

De ellenükre is átvészeljük!

Másodszor:

Tudomásul veszem, hogy lehet a világot a gyűlölet gondolkodásmentes szemüvegén keresztül látni, hinni, érezni, képviselni. Hosszú hagyománya van ennek a baloldalon. De lehet látni a világot a józanság, a közös eredmények és az emberi méltóság felől is. Ezt sokan jobboldalinak tarthatják. Én azok közé tartozom, akiknek fontos a nemzete, nemzetem kulturális, vallási identitása. Nem vagyok kozmopolita. Biztos, hogy soha nem megyek el innen. Magyar vagyok, tehát európai.

Van-e helye a nemzeti identitásnak? Van, mert jobban kötődünk családtagjainkhoz és jobban vigyázunk rájuk. Ez természetes.

Vitám csak azzal van, ha valaki ezt nem érti. Nem érti például az egész baloldal, hogy miért nem akarunk pénzt, lakást, és végképp választójogot adni tízezernyi migráns számára. Azt sem értik, hogy miért védjuk a magyar határt. Azt sem, miért fontosabbak a mai határainkon túl élő magyar testvéreink a sokszor papírok nélkül érkező bevándorlóknál. Erről szól ma valójában az európai és az itthoni vita. Hiába ferdítenek. Ahogy ferdítenek sok másban is a balosok. Aktivistáik nyáron szivárványos profilképpel pride-olnak, télen felhőtlenül mocskos buziznak le mindenkit a közösségi oldalakon, aki eszükbe jut. Kokain-kormányról harsognak, miközben csak ők kokainoznak. Ismert megmondó embereik zaklatási botrányai és Gréczy Zsolt perverz ügye után maroknyi csapatuk persze a jobboldalt vádolja a nőellenességgel. Bíró László tetűcsúszdásozása és Baranyi Krisztina zsidózása nekik belefér, és ahogy Lackner Csabát nem kell felismerni, úgy Niedermüllerék áramlopását is agyon lehet hallgatni náluk. Sértegetik és negligálják a sajtó nekik nem tetsző részét, miközben a sajtószabadságért aggódnak. Az etikai bizottságuk elnöke a parlamentben félti a magyar dohánytermesztőket, miközben cigarettát csempész Ukrajnából, Karácsonyék pedig a baloldali propagandamédia cinkos némasága mellett csinálhatják végig a buszmutyit. Ezek mind hamisságok. Azt hiszik, hogy mindenki hülye. Hogy elég a vádaskodás mindezek elfedésére. Nem elég. És ez a kisebb bűnük. Nagyobb, hogy tálcán kínálják saját hazájukat néhány külföldi és pénzügyi csoport elégedett csettintéséért, remélve tőlük cserébe egy kis hazai politikai előrelépést. De ennek nagy ára szokott lenni. Ennek felismerésében a történelem ismerete segít. Ezt árulásnak hívják, tehát rossz úton járnak. És 2020 azt mutatja, hogy ma többen gondoljak ezt így, mint egy éve. Azé rt teszünk, hogy ez a mentalitás, ezek az emberek ne lehessenek meghatározóak a holnap világában, mert a szolgaság és az önfeladás földjére visznek.

Harmadszor:

A DK elnökét veszélyes politikai figurának gondolom. Olyan embernek, aki egy nemzetpusztító és velejéig romlott gondolatiságot állított kormányzása középpontjába. Aki a pártállami diktatúrából magukat átmentő funkcionáriusok és a kétes múltú Apró-család segítségével a rablóprivatizáció idején gátlástalanul sétált át a nagyon kevesek számára nyitva lévő ajtókon, így téve szert milliárdos magánvagyonra. Közvagyonból. Olyan embernek, aki bárkin és bármin átgázol a hatalom megszerzéséért, hívják azt Medgyessy Péternek, erkölcsnek, vagy felelős költségvetési gazdálkodásnak. Önzése, kivagyisága, felsőbbrendűségi tudata magyar emberek százezreinek munkahelyébe és eladósodásába került, 2006 őszén pedig volt olyan, akinek a szeme világába. Gyurcsány az, aki a hatalom megtartásáért belehazudott honfitársai szemébe, majd Őszödön el is büszkélkedett vele, majd miután mindez napvilágot látott, rà ¡juk is lövetett, és engedte a lovasrohamot, viperát használni ellenük. Akkor patakokban folyt a vér Budapest utcáin. Olyan embernek, aki manapság is az alvilággal szövetkezik ellenfelei lejáratására – ahogy kormányzása idején is tette -, aki most is szürkezónás adatgyűjtő céget működtet. A hatalomért. Ez az ő jogállamisága, amiért felesége az EP-ben aggódni szokott.

Negyedszer:

Nem bánom, hogy többször megbukott. Többször, de még nem elégszer. Újra mocorog, szervezkedik, “jövőt” épít. Magyarország többsége már jónéhányszor összefogott ellene, és 2022-ben újra össze fog! Azok, akik most beálltak az általa kitalált, hirdetett, és vezetett baloldali pánikkoalícióba, történelmi bűnt követnek el. Ők azok, akik a pénzért és a hatalomért bármire képesek. Még Gyurcsány újbóli hatalomba segítésére is. Tehát mindenre. Ők azok, akik a demokrácia felszámolásáról hazudoznak, miközben saját szavazóik többé már nem választhatnak szabadon pártjaik közül, ugyanis azok nem indulnak a választáson, csak Gyurcsány pártjának tagszevezeteiként.

Közeleg a választás. A gyűlölet nagymesterei mocskolni fognak majd bennünket. Külföldről is, a Soros pénzén hizlaltak. Lázítani, uszítani, gondolom, zsarolni. Megtették már többször. Ezt majd kezeljük. Ami ránk tartozik, az egyszerű: a 2010 előtti világ dolgait sem felejtjük és emlékeztetünk is rá. Hogy a mai fiatalok is tudják, ki is a tintás-tornacipős víg ember. Mert most az a helyzet, hogy választani kell: vagy küzdünk a felemelkedő nemzeti jövőért, az európai közösségen belüli jogainkért, a tömeges bevándorlás elutasításáért vagy beadjuk a derekunkat és bedarálnak reggel, éjjel, meg este!

A magyar jobboldal nehéz, de jó úton jár. Forradalmat csinálni ma innen lehet, szembefordulva a lélekpusztító korszellemmel, a techcégek cenzúrájával, a liberális-globalista világ tarvágásával, a spekulánsok pénzügyi zsarolásával, a bevándorlókontinens tervével! És ezáltal Gyurcsánnyal.

Legyen jobb 2021!

Mindenkinek!