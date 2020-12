Müller Cecília: az aktív betegek száma csökken (videó)

Az év utolsó napján is sajtótájékoztatót tartott az Operatív Törzs, melyen ismertette a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos legújabb tudnivalókat.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Cikkünket frissítjük.

187 személlyel szemben intézkedtek az elmúlt 24 órában a maszkviselési kötelezettségek megszegése miatt – közölte Kiss Róbert rendőr alezredes. Hozzátette: a tömegközlekedési eszközökön és megállóhelyeken az elmúlt napon 2, míg egyéb, a rendeletben szereplő zárt helyen történt ellenőrzések során 16 emberrel szemben léptek fel a rendőrök maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. A kijárási tilalmat 339 személy szegte meg az elmúlt 24 órában. A kijárási korlátozás november 4-ével lépett hatályba, amit november 11-ével a kijárási tilalom váltott fel. November 4-étől a rendőröknek több mint 18 ezer szabályszegővel szemben kellett intézkedniük – írja tudósításában az Origo.

A tájékoztatót itt tudja megtekinteni:

Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 9011 rendőri intézkedés történt.

Az elmúlt napon 9675 alkalommal ellenőrizték a rendőrök személyesen a hatósági házi karanténban lévőket. Szerdán 2992 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 17 704en vannak hatósági házi karanténban.

Müller Cecília elmondta, az elmúlt 24 órában 2971 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és 108 beteg meghalt. A járvány továbbra is zajlik, minden korosztály érintett, de a halálos áldozatok többsége továbbra is idős, krónikus beteg – tette hozzá az országos tiszti főorvos. Azt is kiemelte, hogy 150 102-en már meggyógyultak, és 162 875 aktív fertőzöttet tartanak számon. Jelenleg 5856 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 402-en vannak lélegeztetőgépen.

Az elmúlt év a pandémiáról szólt – mondta Müller Cecília. Az év utolsó napján visszatekintünk, reményteli bizakodással tekintünk a jövőre, ez teljes mértékben megalapozott, hiszen megérkezett hazánkba a hatékony vakcina – mondta az országos tiszti főorvos. Mindannyiunk életét megváltoztatta, felforgatta, mássá tette a koronavírus. Az egész évünk a védekezésről szólt. 2021-be úgy megyünk át, hogy habár a pandémia jelen van, de az új év már úgy indul, hogy rendelkezésre állnak hatékony védőoltások. Ez a fegyver a kezünkben van – tette hozzá.

Müller Cecília az év utolsó napján köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, rendőröknek, katonáknak, a Nemzeti Népegészségügyi Központnak, a médiának és köszöni, hogy az emberek betartották a szabályokat. A védekezésben résztvevőknek továbbra is erőteljesen zajlik a munkája, a legnagyobb kihívás, ami előttünk áll, a védőoltások beadásának megszervezése – tette hozzá.

Az elmúlt napon újabb 70 ezer vakcina érkezett, 21 oltópontra Magyarországra, így már 80 ezer a száma. 40 ezer egészségügyi dolgozót tudnak beoltani – ismertette. Több budapesti kórház mellett Győrbe, Kecskemétre, Szolnokra, Tatabányára, Kaposvárra, Pécsre, Miskolcra, Szegedre, Székesfehérvárra, Debrecenbe, Balassagyarmatra, Szombathelyre, Veszprémbe, Nyíregyházára, Egerre és Békéscsabára is szállítottak ki vakcinákat. Így 25 oltóponton lehet felvenni az oltást az egészségügyi dolgozóknak. Utánuk a szociális intézmények lakói következnek, akiket a krónikus betegségben szenvedők következnek. Az oltási tervnek megfelelően fogunk oltani – mondta az országos tiszti főorvos, aki örömét fejezte ki, hogy sokan érdeklődnek a vakcina iránt.

Az óvodai és iskolai dolgozóknak ma este 8 óráig van lehetőségük online időpontot foglalni az iskolakezdés előtti, január eleji gyorstesztelésekre.

Mindnyájuknak jó egészséget kívánok jövőre. Arra kérek mindenkit, hogy 2021-ben is működjön együtt a hatóságokkal – fogalmazott. Áldott, békés, Covid-mentes új esztendőt kívánok mindenkinek – mondta Müller Cecília.

Kiss Róbert rendőr alezredes felhívta a figyelmet, ma este 8 óra és reggel 5 óra között is kijárási tilalom van érvényben, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. Kivételt ez alól a munkavégzés jelent. Aki nem tartja be, bírságra számíthat. Elmondta, hogy a katonaság is segíti a rendőrök munkáját ma este.

Müller Cecília országos tiszti főorvos sajtókérdésre válaszolva ismertette, hogy dinamikusan bővülő oltási rendünk van. Kizárólag a beérkező vakcinamennyiségtől függ, hogyan lehet bővíteni a kört – jelentette ki.

Borítókép: Müller Cecília országos tiszti főorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős Operatív Törzs online sajtótájékoztatóján 2020. április 18-án