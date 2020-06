Operatív törzs: életbe lépett a határátlépésről szóló új kormányrendelet (videó)

A járvány vége felé haladunk, az első hullámot lassan magunk mögött hagyhatjuk – közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői tájékoztatóján.

A magyar és szlovák, illetve magyar és osztrák határátkelőhelyeken június 5-től megszűnt a határellenőrzés – jelentette ki Kiss Róbert rendőr alezredes az operatív törzs hétfői online tájékoztatóján. Mint mondta, március 12-től a magyar és osztrák tranzitforgalom számára mát több mint egymillió fő átléptetését segítették.

A Magyar Közlönyben megjelent és tegnap reggeltől hatályba lépett, hogy Németországból, Szlovákiából, Ausztriából, Csehországból az állampolgárok az általános szabályoktól eltérően beléphetnek a személyforgalomnál is. Hozzátette, az Európai Gazdasági Térség állampolgáraira is érvényes a szabályozás, ha van állandó tartózkodási helyük Magyarországon és ezt igazolni is tudják.

Ma 798-an használják aktívan a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését és összesen 9665 karantén van érvényben

– ismertette Kiss Róbert.

A közvetítést itt tudja megtekinteni:

Müller Cecília azt mondta, a vírus első hullámát lassan magunk mögött hagyhatjuk. Az országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint újabb hat magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4014 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Az elmúlt 24 órában elhunyt két idős, krónikus beteg, ezzel 548 főre emelkedett az elhunytak száma, 2284-en pedig már meggyógyultak. Az elhunytak mindössze 4 százalékánál nem volt semmilyen más alapbetegség – tette hozzá.

Az aktív fertőzöttek száma 1182 fő, közülük 41 százalék budapesti, 59 százalék pedig vidéki. Jelenleg 385 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy a világban már hétmillió pozitív esetet regisztráltak és 403 ezer elhunytat tartanak nyilván. A leginkább érintett országok most többek között Brazília, Oroszország, az Egyesült Királyság és Olaszország – közölte.

Újságírói kérdésre a tisztifőorvos elmondta, folyamatosan pontosítják a járványügyi adatokat, vagyis miután az észlelő orvos bejelentett egy gyanús esetet, mintát vesznek és a népegészségügiy szakemberek elkezdik a kivizsgálást. Ekkor derül ki, hogy az állandó lakcímén tartózkodik az illető vagy máshol fedezték fel a betegséget, ekkor változtatják a koronvirus.gov.hu oldalon a számadatokat is – hangsúlyozta.

Müller Cecília úgy fogalmazott:

„bizakodóak vagyunk, az adatok is azt mutatják, hogy az első hullám végéhez értünk és hamarosan a kórházakban is feloldhatják a tilalmakat”.

Kiss Róbert emlékeztetett, a járványügyi helyzet második szakaszában is folyamatosan éberen figyel az operatív törzs, szükség esetén újra szigorítani fogják az intézkedéseket.

Müller Cecília rámutatott, hogy a magyarországi fertőzöttek 58 százaléka nő, 42 százaléka pedig férfi. Ez az arány némileg eltér a nemzetközi viszonyoktól, mivel a világban jellemzően inkább a férfiakat betegítette meg a vírus. Itthon azonban a hölgyek jellemzően magasabb életkort élnek meg – tájékoztatott.

Az összes fertőzött 45 százalékát teszik ki a 65 éven felüliek, húszéves kor alatt mindössze 88 pozitivitást regisztráltak, 15 éves kor alatt pedig csak 33-at.

Az országos tisztifőorvos szerint százezer főre vetítve a megerősített esetek aránya 41, a halálozások száma pedig 5.

A fertőzés területi eloszlásáról úgy szólt: Budapesten 108 beteg esik százezer lakosra.

Zalában 96, Komárom megyében 94, Fejér megyében 89, Pest megyében 45, a többi megyében pedig ennél is alacsonyabbak a számok. A legkedvezőbb számot Békés megyében regisztrálták, ahol százezer főre vetítve mindössze hárman betegedtek meg.

Müller Cecília beszámolt arról, hogy

Magyarországon a tizedik héten jelent meg az első igazolt eset,

majd fokozatosan emelkedő tendenciát tapasztaltak a 15. hétig, ekkor volt a legtöbb új eset, 712 fő.

A 15 hét után viszont hétről hétre folyamatosan csökkent az új megbetegedések aránya. Most, a 23. héten összesen 122 pozitivitást regisztráltak.

Az első elhunytat a 11. héten regisztrálták. Legtöbben a járvány 16 hetén haltak meg, összesen 91-en. Ezt követően a halálozási görbe is csökkenést mutatott.

A világban összesen 7 millió pozitív esetet regisztráltak és 403 ezer elhunytat tartanak nyilván.

Müller Cecília kérdésre válaszolva kijelentette azt is, hogy a járvány semmilyen fennakadást nem okozott a vérellátás területén, sem műtétet, sem pedig más beavatkozást nem kellett vérhiány miatt elhalasztani. Elegendő vér áll rendelkezésre – szögezte le az országos tisztifőorvos.

