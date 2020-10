Müller Cecília: katonai segítséggel fertőtlenítik az iskolákat az őszi szünetben (videó)

Az influenza elleni védőoltást minden háziorvosi praxisba kiszállították már, amely mindenki számára térítésmentesen kérhető – mondta az országos tisztifőorvos az Operatív Törzs keddi tájékoztatóján.

Az elmúlt 24 órában 989 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 48 757 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs keddi tájékoztatóján azonban hozzátette,

a friss adat nem teljes, mert az egyik egyetem jelezte, hogy informatikai probléma miatt nem futottak be az NNK-hoz az adatok.

A tájékoztatót itt tudja megtekinteni:

Meghalt 38 többségében idős, krónikus beteg, így a halálos áldozatok száma 1211 főre emelkedett. Müller Cecília elmondta, a pandémia előrehaladásával a halálos áldozatok száma is emelkedni fog. 14 637-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 32 909 fő. Az aktív fertőzöttek 30 százaléka, az elhunytak 40 százaléka, a gyógyultak 30 százaléka budapesti. 1960 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 197-en vannak lélegeztetőgépen. Ez utóbbi szám is emelkedő tendenciát mutat – emelte ki, hozzátéve, hogy ez szerencsére a gyógyultak számával is így van.

„Tavasszal is azon voltunk, hogy az egészségügyi ellátórendszert ne terheljük túl. Ezért mi magunk is sokat tehetünk. Nem javasoljuk a tömeges rendezvényeken való részvételt. Csak a zászlófelvonás, és díjátadás lesz megtartva”

– ismertette Müller Cecília, aki más rendezvényektől való távolmaradást is kérte az emberektől.

Az iskolákban és óvodákban kötelező a testhőmérséklet-mérés, hogy kiszűrjék a lázas gyermekeket és pedagógusokat, és ezzel is védjék az óvodák és iskolák zavartalan működését. Az Operatív Törzs jelenleg 46 óvodában és 21 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 153 osztálynál és 17 teljes iskolánál pedig digitális munkarendet a koronavírus-megbetegedések miatt. Az iskolákban nemsokára megkezdődik az őszi szünet. Az országos tisztifőorvos üdvözölte, hogy az oktatás gördülékenyen ment.

„Az őszi szünet időtartama alatt egy nagy fertőtlenítő akció lesz az iskolákban”

– fogalmazott. A cél a gördülékeny működés – vázolta a kormány legfontosabb törekvéseit az iskolákkal kapcsolatban.

Ahol nagyobb számban voltak megbetegedések, ott a katonaság is segíteni fog a fertőtlenítésben.

A korosztályok érintettsége is másképp néz ki a 42. héten: a 65 éven felüliek is és a fiatalok is jobban érintettek – mondta el Müller Cecília. Összességében elmondható, hogy a járványba bevonódnak a középkorúak, és az idősek. Ugyanakkor a 14 aluli gyermekre továbbra sem annyira veszélyes a vírus – tette hozzá.

Változatlanul a sűrűn lakott Budapest a legérintettebb. Budapesten (14 889) és Pest megyében (6244) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (3000), Borsod-Abaúj-Zemplén (2715), Szabolcs-Szatmár-Bereg (2351) és Hajdú-Bihar megye (2314). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (504).

Amíg csak a fiatalok voltak érintettek, addig a nők és férfiak megbetegedési aránya 50-50 százalék volt. Ez megváltozott kicsit: az idősebbek jobban való bevonódásával a nők között több a fertőzött. Magyarországon a nők, a világon a férfiak az érintettebbek – vázolta.

„Az influenza elleni védőoltást minden háziorvosi praxisba kiszállították már, amely mindenki számára térítésmentesen kérhető, ez vonatkozik a gyerekekre is”

– mondta Müller Cecília.

Az oltás elsősorban a krónikus megbetegedésben szenvedőknek javasolt, valamint a 60 év felettiek számára. Müller Cecília felhívta a figyelmet, hogy mindenki csak előzetes bejelentkezés után menjen az orvosi rendelőkbe. Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy a munkájuk miatt veszélyeztetetteknek is ajánlják, hogy oltassák be magukat. A koronavírus ellen nem véd az oltás, de csökkenti a súlyosabb betegségek kialakulását – emelte ki. Hozzátette, hogy az orvosok beszámolója alapján sokan éltek és élnek az influenza elleni oltás lehetőségével, amelyre mindenkit bátorított.

Kiss Róbert rendőr alezredes arról beszélt, a jogszabály hatályba lépése óta 505 emberrel szemben kellett intézkedniük, mert a tömegközlekedésben nem, vagy nem megfelelően viselték a maszkot. Hétfőn hét ilyen intézkedésre volt szükség, amiből 4 figyelmeztetéssel, 3 szabálysértési feljelentéssel zárult.

A kereskedelmi üzletekben, közintézményekben és egyéb, a jogszabályban meghatározott helyeken, ugyancsak a kormányhatározat hatályba lépése óta 966 emberrel szemben intézkedtek ugyanezért, ebből hétvégén 18 zárult figyelmeztetéssel, pedig 6 zárult szabálysértési feljelentéssel.

Kiss Róbert felhívta a figyelmet arra, hogy

ismeretlen személyek fehér ruházatba öltözve hamisan, hivatalos fertőtlenítő személyzetnek adják ki magukat. A rendőr alezredes kiemelte, hogy a fertőtlenítési feladatokat kizárólag a területi tiszti főorvos és a helyi önkormányzat egyeztetésével végezhetik el.

Mindenkit arra kért, hogy ha ilyen jellegű visszaélést tapasztalt, értesítse a rendőrséget.

A hatósági házi karanténban levőket a hétvégén 23 926 alkalommal ellenőrizték, az elmúlt két napon több mint 3200 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el. Jelenleg 24 780-an vannak hatósági házi karanténban, közülük 1021-en vállalták, hogy a hatóságok elektronikusan, mobiltelefonos applikáción keresztül ellenőrizzék, hogy betartja-e a karanténszabályokat.

A határforgalomról szólva elmondta: Magyarország határátkelőinél zökkenőmentes a ki- és belépés, de a teherforgalomban belépőoldalon Csanádpalotánál, Nagylaknál, Röszkénél 3 órás, Tompánál 2 órás várakozással kell számolni, míg személyforgalomban ugyancsak a belépőoldalon Beregsuránynál 2 órát kell várakozni.

Kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta, hogy megoldható zárt térben az iskolások, gyermekek mozgása. A sport ebben az időszakban kiemelten fontos. Torlódás alakulhat ki az öltözőkben, erre fel kell készülni – emelte ki az országos tisztifőorvos, hozzátéve, hogy a tornacsarnokok nagyok, azonban a szellőztetéseket meg kell oldani. Azt is elmondta, hogy sportolás után a sporteszközöket le kell fertőtleníteni, tisztítani, mielőtt jön a következő csoport.

Meg kell köszönnünk a magyar lakosságnak a szabálykövető magatartást – mondta Kiss Róbert rendőr alezredes egy sajtókérdésre reflektálva.

Müller Cecília kérdésre válaszolva azt mondta, személy szerint nem hallott olyan orvosról, aki megtagadta volna intézményi átvezénylést. Rendkívüli teljesítményt igényel a jelenlegi, rendkívüli helyzet mindenkitől – jelentette ki az országos tisztifőorvos, aki megköszönte azoknak az orvosoknak a munkáját, akik nem felejtették el esküjüket.

Ideális eset az, ha valaki a rendelőben kapja meg a védőoltást – ismertette Müller Cecília, hozzátéve, hogy az idősebbek, akik nem tudnak elmenni a rendelőbe, azoknak a háziorvosa otthonában adja be az oltóanyagot.

Borítókép: Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján 2020. május 8-án