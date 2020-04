Nagy István: köszönet illeti a magyar gazdatársadalmat

Hálás az élelmiszeriparban, a kereskedelemben és a logisztikában dolgozóknak is – hangsúlyozta keddi sajtótájékoztatóján az agrárminiszter.

Nagy István agrárminiszter köszönetet mondott az agrártársadalomnak, hogy most is keményen dolgoznak, vetnek és etetik a jószágokat, hogy legyen mit ennünk a vész után is. Hálás az élelmiszeriparban, a kereskedelemben és a logisztikában dolgozóknak is – tette hozzá az Origo tudósítása szerint. A magyarországi élelmiszer-előállítás az egyik legfontosabb pillére a magyar gazdaságnak.

Nagy István arról is beszélt, hogy a legfontosabb cél az értékesítési lehetőségek biztosítása. Éppen ezért is nyitották meg a piacokat az önkormányzatok. Elindult a munkaszuret.hu, hogy minél többen tudjanak a mezőgazdasági idénymunkában részt venni – mondta a miniszter. Arra kérte az ideiglenesen munkájukat elvesztőket, hogy vegyenek ebben részt. Szólt arról is, hogy a legkisebb mezőgazdasági termelők számára is elérhető lesz a 200 milliós megemelt hitel.

Nagy István elmondta, hogy a hitelhez jutást segíti, hogy a hitelhez nyújtott kezességek esetében is könnyítések történtek. A bor- és szőlőtermelőknél, a pálinka-előállítóknál és a kis sörfőzőüzemek esetén sem kell járulékokat fizetni. Ezek a könnyítések a kertészetekre és dísznővény-kereskedőkre is kiterjed – tette hozzá.

Nagy István arra kérte a kereskedőket, hogy a magyar mezőgazdasági termékeket részesítsék előnyben.

Borítókép: Nagy István agrárminiszter sajtótájékoztatót tart a kaposvári piacon 2020. március 28-án, akkor koronavírus-járvány miatt bezárt piacoknak a szabályok szigorú betartása mellett történő újranyitására szólította fel az érintett települések polgármestereit