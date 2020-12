Megszavazták: az anya nő, az apa férfi

Európában is egyedülálló módon védi Magyarország alaptörvénye a családokat és a gyerekeket. A ma elfogadott törvénymódosítás garantálja minden gyerek számára a Magyarország keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést, és garantálja a gyerek születési nemének megfelelő háborítatlan fejlődést is.

Megszavaztuk: az anya nő, az apa férfi – közölte Szijjártó Péter a Facebook-oldalán.

Elfogadta az Országgyűlés a családvédelmi alaptörvény-módosítást. 134 képviselő szavazott igennel, 45 nemmel, 5-en pedig tartózkodtak. A módosítás értelmében Magyarország lesz az első ország az unióban, ahol alaptörvényi szinten mondják ki, hogy mi nevezhető pontosan családnak, és biztosítják a gyerekek háborítatlan fejlődését – írja az Origo.

Mindezek mellett biztosítva lesz a gyerekek egészséges családhoz való joga is – teszik hozzá.

Olyan világban élünk ugyanakkor, hogy még a legalapvetőbb dolgokat is érdemes tisztázni. Ezért kell most az Alaptörvényt módosítani, és rögzíteni, hogy az anya nő, az apa férfi. Idáig jutottunk. A Fidesz-KDNP mindig is kiállt amellett, hogy a családok és a gyermekek az elsők, ennek egyértelműsítése, az ő védelmük pedig megérdemli a legmagasabb szintű jogi garanciát – erről Hollik István beszélt korábban a Mandinernek, idézték fel.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint továbbá az is fontos, hogy garantálják a gyermekek születési nemének megfelelő, háborítatlan fejlődését.

A tények és a valóság sosem zavarta a világszerte egyre erősebb genderlobbit.

Megpróbálják elhomályosítani a család és a nemek határait. Hát mi most világossá tettük, mondta Hollik.

„Talán evidenciaként hangzik, de olyan időket élünk, hogy nem árt ezt nyíltan, alaptörvényi szinten is kimondani és egyértelművé tenni, hogy mit jelent a házasság, mit jelent a család” – ezt már az igazságügyi miniszter mondta, számol be a portál.

Varga Judit szerint a módosítás biztosítja minden gyerek számára Magyarország keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelését, és garantálja a gyermek születési nemének megfelelő háborítatlan fejlődését.

Az alaptörvényben ezentúl szerepel: az anya nő, az apa férfi. Védik a gyermek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, valamint biztosítják a Magyarország alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelésben való részesülését – kezdi beszámolóját az MTI.

A közpénz az állam bevétele, kiadása és követelése – áll az elfogadott módosításban, amely sarkalatos törvényhez kötötte a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok szabályait, emellett hat helyett háromra szűkítette a különleges jogrend eseteit.

Az indoklás szerint a kormány azért tartotta szükségesnek rögzíteni az alaptörvényben azt, hogy az anya nő, az apa pedig férfi, mert folyamatos fenyegetettségben vannak „az emberi közösségek formáira és tartalmára vonatkozó természeti törvényszerűségek, az azzal harmonizáló és a közösségek fennmaradását biztosító, a Teremtés rendjéből fakadó fogalmak”.

A nyugati világban tapasztalható új, modern ideológiai folyamatokkal magyarázzák, hogy biztosítani szükséges a gyermek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, amelynek része, hogy a gyermek védelmet élvezzen a testi-lelki integritása ellen ható szellemi vagy biológiai beavatkozásokkal szemben.

A gyermekek Magyarország alkotmányos identitásán és keresztény kultúráján alapuló nevelése pedig egyértelmű alapokat teremt ahhoz, hogy „a felnövekvő nemzedék valamennyi tagja Magyarország magyar identitását, szuverenitását, a kereszténység nemzetmegtartó szerepét megismerhesse és megóvhassa” – olvasható az indoklásban.

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra – számos felsőoktatási intézmény ilyen formában működik – vonatkozó rendelkezéssel a mindenkori kormányzattól való függetlenségét kívánták megteremteni ezen szervezeteknek. Az indoklás szerint azzal, hogy az alapítványok létrehozásáról, működéséről és megszüntetéséről kétharmados törvény rendelkezik, nő a jogbiztonság, mivel politikai konszenzus kell a módosításukhoz.

A közpénz fogalmának alkotmányban történő rögzítésével egységes gyakorlatot akarnak kialakítani az alkotmányos szerveknél. A közpénzfogalom valamennyi alkotmányos, állami és önkormányzati szervre, állami és önkormányzati intézményre kiterjed.

A hatályos alaptörvény a különleges jogrend hat esetét határozza meg: rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, terrorveszélyhelyzet, váratlan támadás, veszélyhelyzet. A jövőben azonban már csak három esete lesz: a hadiállapot, a szükségállapot és a veszélyhelyzet.

A módosítással mind a három esetben a kormányt ruházzák fel rendeletalkotási joggal, ezzel megszűnik az, hogy rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanácsnak, szükségállapot idején pedig a köztársasági elnöknek van rendeletalkotási joga.

A rendkívüli állapot helyébe a hadiállapot lép, a megelőző védelmi helyzet egyes szabályait is átvéve. Katonai típusú különleges jogrendről van szó, amelynek kihirdetéséhez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

Ugyancsak kétharmaddal dönt az Országgyűlés a szükségállapot kihirdetéséről. Szükségállapotot akkor lehet bevezetni, ha az alkotmányos rend megdöntésére, felforgatására vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló cselekmény, vagy az élet- és vagyonbiztonságot tömeges mértékben veszélyeztető súlyos, jogellenes cselekmény történik. Ez a különleges jogrend harminc napra hirdethető ki, ha a kihirdetésére okot adó körülmény továbbra is fennáll, harminc nappal meghosszabbíthatja a parlament.

A veszélyhelyzet kihirdetésére vonatkozó szabályok lényegében megegyeznek a hatályos alaptörvénnyel. Az eltérés annyi, hogy a normaszövegben az „élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető súlyos esemény” fordulatot használják, így lehetővé válik a veszélyhelyzet kihirdetése előre nem jelezhető esetekben is. A hatályos szöveg ugyanis „az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség” esetén teszi lehetővé a veszélyhelyzet kihirdetését.

A szükségállapot kihirdetéséhez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges, az harminc napra szól. Újdonság, hogy az Országgyűlés eddig a kormány veszélyhelyzeti rendeletének hatályát hosszabbította meg, ezzel szemben a jövőben a veszélyhelyzet meghosszabbításához ad felhatalmazást.

Az alaptörvény módosítása a kihirdetését követő napon lép hatályba, a különleges jogrenddel kapcsolatos szabályok azonban csak 2023. július 1-jétől érvényesek.

Az Országgyűlés 2011. április 18-án fogadta el az alaptörvényt, amely 2012. január 1-jén lépett hatályba. Azóta többször módosult, legutóbb tavaly decemberben változtatott rajta a parlament.