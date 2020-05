Novák Katalin is csatlakozott a jótékonysági futáshoz

Novák Katalin Iain Lindsay nagykövet kihívásra részt vett az Ökumenikus Segélyszervezet jótékonysági futásán.

„15 kilométerrel járultam hozzá az Ökumenikus Segélyszervezet jótékonysági futásához, amely a gyereknap közeledtével a szervezet 2000 rászoruló gyermeket támogató „Kapaszkodó” programjára gyűjt adományokat” – írta közösségi oldalán a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.

„Ennek a jótékonysági futásnak oszlopos tagja volt az elmúlt két évben Iain Lindsay nagykövet úr is. Mivel nagykövet úr ősszel már nem lesz Budapesten, ezért most az Ultrabalaton eredeti időpontjában, soron kívül teljesíti jótékonysági vállalását, amelyre engem is kihívott. Az a célunk, hogy gyereknapig összegyűljön 221 kilométer (pont egy Balaton-körnek megfelelő táv), és felhívjuk minél több ember figyelmét az adománygyűjtésre” – közölte Novák Katalin.

„A kezdeményezés mottója a Segélyszervezet jótékonysági futóinak jól ismert jelmondata: „Ne csak szurkolj, segíts!” A nagykövet úr által indított gyűjtéshez bárki otthonról is tud csatlakozni a www.segelyszervezet.hu/futonagykovet oldalon” – hívta fel az adakozás lehetőségét az államtitkár.

Borítókép: Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján 2020. április 8-án