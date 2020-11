Orbán Viktor: a kulcs a kijárási tilalom, meg kellett hoznunk – HALLGASSA MEG!

Sokat nem aludt Orbán Viktor miniszterelnök, mivel természetesen ő is a magyar labdarúgó-válogatott sikeréért szorított – árulta el a Kossuth Rádiónak adott reggeli interjúban.

Cikkünket frissítjük!

„Egy harc volt, és vikingeket harcban legyőzni szerintem nagy dolog” – mondta az Izland felett aratott, Eb-kijutást érő 2-1-es győzelemről kormányfő a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában – írja a hirado.hu.

Az ellátás minősége a fontos

Nem tudtunk eddig elszakadni Ausztriától. Az a tendencia, ami érvényes Ausztriában, az érvényes Magyarországon is. Az egészségügyet felszerelték, ággyal, lélegeztetőgéppel, viszont az orvosok és ápolók száma véges. Az pedig nem mindegy, hogy egy-egy beteget, hogyan tudnak ellátni, mivel ellátni mindenkit el tudnak, csak a minőség lenne más, ha túlterheltté válna az egészségügy. Ezért is kell betartani a szabályokat, hogy elkerüljük ezt a helyzetet – emelte ki.

Orbán Viktor úgy látja, hogy 90 százalék arra az esély, hogy a rendszer működni fog, és egyetlen ember életéről sem kell lemondani, mert

az egészségügy nem fog összeomlani.

A műszaki egyetem diákjait is mozgósították. 400 diák segít a medikusok szállításában, akik a családokhoz vonulnak ki, hogy elvégezzék a tesztet. A diákok cserébe szállást és ételt kapnak.

Az orvosok, ápolók átvezénylése nagyon nehéz feladat, de muszáj megoldani annak érdekében, hogy a betegek megfelelő ellátásba részesüljenek – jelentette ki Orbán Viktor.

Hozzátette, hogy az iskolákat is áttekintették az Operatív Törzs mai ülésén, 208 iskolát zártak be a fertőzések miatt.

Az operatív törzs a vakcinák behozatalának felgyorsításáról is beszélgetést folytatott a pénteki ülésén. Egyelőre még vita van arról, milyen módon lehet majd hozzájutni a vakcinához. Továbbra is kérdéses, hogy azt csak a kórházban lehet beadni, kell-e hozzá háziorvosi engedély, vagy éppen a gyógyszertárakban is át lehet-e majd venni. Mindez azért van, mert nem szeretnék, hogy olyan vakcinát kapjanak a magyar emberek, amelytől még betegebbek lennének a mellékhatások miatt.

A vakcinákból elsőként az egészségügyi dolgozókat kell majd beoltani, mivel ők harcolnak a frontvonalban.

A kormányfő hangsúlyozta, a vakcinából nem szabad politikai ügyet csinálni. Éppen ezért döntött úgy Magyarország, hogy több helyről is beszerez oltóanyagot, hogy a magyarok tudják eldönteni, melyikben bíznak meg inkább. Azt is elmondta,

a vakcina beadatása nem lesz kötelező.

Az biztos, hogy a járványok el szoktak múlni, még akkor is ha nincs vakcina, a koronavírus-járvány valamilyen úton módon eltűnik majd. A nagy kérdés az, hogy amikor a járványok eltűnnek, végleg megszabadulunk tőlük, vagy gyengült formában továbbra is köztünk maradnak, mint például az influenza.

Orbán Viktor a kormány intézkedéseit két csoportra osztotta. A szállodákat úgy támogatják, hogy foglalásaik 80 százalékát kifizetik. A legfrissebb intézkedés, hogy a házhoz szállítás áfáját 5 százalékkal csökkentették. Ezek a rövidtávú segítések. Ilyenekre szinte naponta lehet majd számítani. A hosszú távú segítségnyújtásban arra koncentrálnak, hogy a munkahelyek ne szűnjenek meg, hiszen „ha munka van, akkor minden van”.

Elmondta, hogy az adókat is mindenképp csökkenteni kell, mert ha ez nem történik meg, akkor több munkahely is meg fog szűnni, és mindenképp be akarja tartani az ígéretét, hogy annyi munkahelyet teremt, amennyit a járvány tönkretett.