Orbán Viktor: a válság során a legnagyobb terhet a családosok vitték

A miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ad interjút.

A pandémia utáni helyzet sikeres lehet

Orbán Viktor a beszélgetés elején azt mondta, hogy a nyugdíjprémium más mint az szja-visszafizetése. Az utóbbi a keresetek növekedéséhez és a gazdasági növekedéshez van kötve – tette hozzá. Ha az újraindítás sikerül, akkor a nyugdíjprémium is magasabb lesz – mondta. A családok számára visszatérítendő adó azzal függ össze, hogy ők most aktívak. Most még nem megy olyan jól az országnak, de a pandémia utáni helyzet lehet sikeres – mondta a kormányfő, aki szerint egy értelmes vita, hogy az esetleges többletnövekedés forrásai kihez jutnak.

Van közmegegyezés abban, hogy a válság során a legtöbb terhet a családok vitték, így jogos a nekik visszafizetendő adó. Nemzeti konzultációra küldjük ezt a kérdést

– fogalmazott.

Nagy változások jönnek

Orbán Viktor közölte, hogy abban a koordinátarendszerben kell egyetértés, hogy mi a jó és mi a rossz. Egyetért-e abban az ország, hogy a járvány után nem ugyanaz lesz a gazdaság, mint korábban. Nagy változások lesznek a járvány után – tette hozzá.

Ez a járvány nem az egyetlen volt, lesznek még járványok, mert a járványok és a népvándorlás korát éljük.

Keményedhet a magyar migrációs álláspont

A kormányfő a migrációról azt mondta, hogy migránshadak dörömbölnek Európa minden ajtaján.

Mind a szárazföldi, mind a tengeri útvonalon sokan akarnak jönni. Tavaly 10 ezer, míg idén 38 ezren akartak Magyarországra jönni

– tette hozzá.

„Elmegy a járvány kérdése, visszajön a migráció kérdése. Magyarország álláspontja világos, sőt keményíteni szeretném a magyar álláspontot. Nemcsak az illegális migrációt, hanem semmilyen migrációt nem engedélyeznék a következő két évben. Az utóbbi szerepelni fog a nemzeti konzultációban” – mondta a miniszterelnök.

Helyben kell segíteni

Orbán Viktor szerint a fő kérdés, hogy lehetünk-e jó emberek, ha nem engedjük be a migránsokat. A migráció eleve rossz dolog, csak rossz migráció van – fogalmazott. Ha valaki nem tud boldogulni, akkor felkerekedik. Ha segítenünk kell egymásnak valamiben, akkor abban kell segíteni, hogy mindenki ott éljen emberi életet, ahol született. A cél nem az, hogy idejöjjenek, és itt maradjanak – mondta a kormányfő.

Szolidaritás

Orbán Viktor szerint nagyon fontos a szolidaritás az emberek között, és számos történelmi eset bizonyítja, hogy a baj nem bezárkózást eredményez, hanem az emberek közötti kapcsolatrendszerek is megváltoznak. A vállalkozók is érzik, hogy nem egyenként kell boldogulni, hanem segítséget is kell nyújtani. Az MKIK ragyogó javaslatokat dolgozott ki – ismertette.

Szólt arról, hogy az MKIK több fontos javaslatot tett.

„Nem a vállalkozók belügye, hogy milyen típusú segítséget kapnak, mert ők adnak munkát az embereknek. A kormányfő várja az újabb javaslatokat. Most is indul a Kavosz segítségével egy nagy hitelprogram” – tette hozzá.

Őket törölhetik a védettségi listáról

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy mindenki a saját sorsáért felelős. Felvenni az első oltást, és majd nem felvenni a másodikat, nem jó eljárás – mondta. Persze vannak olyanok, akik egyéb betegség miatt nem vették fel az oltást, de a nagy többség nem ilyen. Mindenki vegye fel a második oltást, mert különben le fognak kerülni a védettségi listáról. A kormánynak nem dolga, hogy az embereket noszogassa – tette hozzá.

Mindenki vegye ki a 10 nap szabadságot

A kormányfő szólt arról is, hogy akik a koronavírus-járvány elleni védekezésben részt vettek, nagyon sokat dolgoztak az elmúlt 16 hónapban. Sokan jóval többet dolgoztak, mint korábban, elfáradtak az emberek. Most megtehetjük, hogy kiadjuk ezt a 10 nap szabadságot, vegye ki mindenki, akinek jár – tette hozzá.

Őket kell megsegíteni

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy már a korábbi kormányzati ciklusban is nagyot emeltek a minimálbéren, de még mindig nem elég. A járvány után a legfontosabb elvárás az lehet a gazdasággal, hogy biztonságot adjon, akkor a családoknak is nagyobb biztonságban kell lenniük. A legkevesebbet keresőket kell megerősíteni.

200 ezer a cél

Orbán Viktor szólt arról is, hogy a kkv-k esetében lehetnek elbocsátások a magasabb minimálbér miatt. Meg kell állapodni a gazdasági szereplőkkel, hogyan lehet kigazdálkodni ezt a magasabb összeget – tette hozzá. A 200 ezres minimálbér, amit szeretnénk, most ezen dolgozunk. A garantált bérminimum még ennél is magasabb lesz – tette hozzá.

Nekünk nem kell ezt elhordozni

A kormányfő szerint a labdarúgó EB esetében nagy eredmény, hogy ott lehetünk. Nehéz ide bekerülni. Fenyegette a játékot a járvány – tette hozzá. Megjegyezte, az ideológiai zűrzavar is fenyegeti a játékot. Az egykori rabszolgatartó társadalmak lelki örökségének az eredménye ez a térdelés. Megértem, hogy egyes országoknak morális terhe van, de ezt nekik kell elhordozniuk – mondta a kormányfő.

