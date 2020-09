Orbán Viktor: tartsuk be a szabályokat!

A kormányfő a helyzethez való alkalmazkodásra kérte a fiatalokat, mert szüleik és nagyszüleik élete most az ő fegyelmezettségükön múlik.

Három dolgunk van egyszerre. A legfontosabb, hogy mentenünk kell az életeket, mert a betegségből meg lehet gyógyulni, de a halálból nincs visszatérés. Ezt követi az iskolák működtetéséhez szükséges feltételek megteremtése. Harmadikként pedig a gazdaság működőképességének megőrzése, sőt annak felpörgetése áll előttünk – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára kitett legfrissebb videójában, amelyben pénteki rádióinterjújából közölt egy részletet.

A kormányfő arra kérte a fiatalokat, hogy ők is alkalmazkodjanak ehhez a helyzethez, tartsák be ők is a szabályokat, mert a szülők és nagyszülők élete most rajtuk is múlik.