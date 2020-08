Tagadták bűnösségüket a vádlottak

Egyöntetűen tagadták bűnösségüket a két és fél évvel ezelőtti szlovák újságírógyilkosság perének még ítéletre váró vádlottjai a bazini székhelyű különleges bíróságon pénteken elmondott záróbeszédeikben – számolt be a TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség.

A Szlovákiában nagy botrányt és politikai viharokat is kiváltó gyilkossági ügyben szerdára ígértek ítélethozatalt.

Az idén januárban kezdődött bűnvádi perben még három vádlott vár ítélethozatalra, a kettős gyilkosság elkövetésében a vádirat szerint segédkező Sz. Tamás, a bűncselekmény megrendelésében állítólag közvetítő Zs. Alena, valamint a gyilkosság megrendelésével vádolt K. Marián, nagyvállalkozó.

Az ügyben, Ján Kuciak szlovák oknyomozó újságíró és barátnője meggyilkolásáért, valamint egy korábban elkövetett gyilkosságért már áprilisban 23 év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélték a tettét bevalló Miroslav Marcekot. Tavaly decemberben már ugyancsak jogerős ítélet született a gyilkossági ügy egy másik szereplőjével, a vád koronatanújával, Andruskó Zoltánnal szemben, akit különálló perben, vádalku keretében ítéltek 15 év börtönben letöltendő szabadságvesztésre, amiért ő fizette ki a gyilkosságért járó összeget Marceknak.

„Nem vagyok szent, de nem vagyok gyilkos”

– mondta záróbeszédében a gyilkosság megrendelésével vádolt K. Marián, aki a bizonyítási eljárás hibáira hivatkozott, és a vád tanúinak – köztük a volt titkosszolgálati vezető és újságíró, Peter Tóthnak – a szavahihetőségét vonta kétségbe. Emellett arra is rámutatott, hogy a vádalkut kötő Andruskó a per során „a sajtó által nyilvánosságra hozott információk tükrében” változtatta állításait. A nagyvállalkozó kritikával illette az áldozatok családjainak megbízottjait – a politikai érintettségű ügyeket is felvállaló közismert ügyvédet, Roman Kvasnicát, illetve a korábbi belügyminisztert, a jelenleg a legfőbb ügyészi posztra is esélyesnek tartott Daniel Lipsicet -, akik megnyilvánulásaikban szerinte „ a bizonyítékok hiányát érzelmekkel próbálták pótolni.”

Záróbeszédeikben Marián K.-hoz hasonlóan Sz. Tamás és Zs. Alena is fenntartották korábbi állításukat miszerint ártatlanok az ellenük felhozott vádakban. Ugyanakkor Zs. Alena abbéli meggyőződését is kifejezte, miszerint tudja, hogy bűnösnek fogják ítélni. „Teljesen egyértelmű számomra, hogy ez a szenátus, egyetlen ellenem szóló bizonyíték nélkül is bűnösnek ítél majd engem a sajtó nyomására” – mondta Zs. Alena.

Az utolsó szó jogával az ítélethozatalra váró három vádlott egyike sem kívánt élni. Zs. Alena és Sz. Tamás jelezték, hogy nem kívánnak részt venni az ítélet kihirdetésén.