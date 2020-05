Újabb százezer maszkot kapott Magyarország

Tajvan egészségügyi felszerelésekkel támogatja a frontvonalon lévő magyar egészségügyi dolgozókat.

Százezer maszkot ajándékozott Tajvan Magyarországnak. A világ második legnagyobb maszkgyártójának számító szigetország a bilaterális kapcsolatok erősítésének céljával kívánja támogatni a magyar kormányzat erőfeszítéseit a koronavírus elleni küzdelemben – írja a Magyar Nemzet.

A koronavírus-járvány az elsők között érte el a kontinentális Kína partjaitól kétszáz kilométerre található Tajvant, ahol azonban máig kevesebb, mint 500 ember fertőződött meg. Köszönhetően elsősorban a fejlett egészségügynek és a gyorsan meghozott szigorú intézkedéseknek, a 2003-as SARS-járvány óta a hasonló helyzetekre rendkívül felkészült Tajpej azonban úgy döntött, kiváltságos helyzetét arra használja, hogy diplomáciai szövetségeseinek nyújtson segítséget a pandémia alatt.

Még május elején jelentette be a tajpeji külügyminisztérium, hogy több mint hétmillió maszkot szándékoznak szétosztani a koronavírus által sújtott szövetséges országoknak; ennek keretében kapott most Magyarország is százezer maszkot a Kínával konfliktusban álló szigetországtól.

Baráti gesztus

A mintegy 40 kartonnyi humanitárius adományt Csang Jun-ping (Chang Yun-Ping), Tajvan budapesti képviselet-vezetője adta át az Állami Egészségügyi Ellátóközpontnak. A Tajvani Képviseleti Iroda által lapunknak eljuttatott közleményből kiderült, Tajvan ezzel kívánja támogatni a magyar kormányt abban, hogy az biztosíthassa a legszükségesebb egészségügyi védőfelszereléseket a frontvonalban dolgozó magyar egészségügyi dolgozóknak, akik folyamatosan bátran állnak helyt és küzdenek a COVID-19 világjárvány leküzdésében. A maszkokat Budai Gyula, a Külgazdasági- és Külügyminisztériumi miniszteri biztosa vehette át, de jelen volt a szűk körű átadó ünnepségen Tiba István, a Tajvani – Magyar Parlamenti Baráti Társaság elnöke is, aki szintén hálásan fogadta a barátság ezen jelképét.

Hasznos kapcsolatok

A közlemény emlékezetet: az elmúlt néhány évben Tajvan és Magyarország állhatatosan dolgozott az együttműködésen a két ország közti kereskedelmi, technológiai és kulturális kapcsolatok szorosabbá tételén. Ugyancsak megemlíti, hogy az erős partnerség kialakítása a COVID-19 világjárvány elleni küzdelemben jó eszköze Tajvan és Magyarország együttműködésének az egészségügy és az egészségügyi biztonság terén, mely hasznos az egész emberiség számára.

Maszkdiplomáciai versengés

A világ második legnagyobb maszkgyártójának számító szigetország az Egyesült Államoknak 2,28 millió maszkot adományozott, az Európai Unió pedig 1,3 millió egészségügyi felszerelést vehetett át. A Tajvan szuverenitását el nem ismerő Kínai Népköztársaság hasonlóan nagy energiát fektet az úgynevezett maszkdiplomáciába: a kelet-ázsiai óriás világszerte több millió orvosi eszközt osztott szét a koronavírussal küzdő országok között.