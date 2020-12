Vona Gábor megjósolta, hogy a Jobbik beadja a derekát Gyurcsánynak

A Jobbik volt elnöke már nyáron megmondta, hogy Jakabék végül nem tudnak majd ellenállni a közös lista csábításának – írja a Magyar Nemzet.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Úgy tűnik, egy közös ellenzéki lista lesz – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Vona Gábor még június végén a 2022-es választással kapcsolatban.

– A Jobbik önállóan is be tudna jutni, ha akarna. Azonban úgy tűnik, hogy a Gyurcsány által szorgalmazott egylista-koncepció gravitációjának nehéz ellenállni. Pedig egy olyan lista, amelyen a DK-elnök is rajta van, sok választót elbizonytalanít – vélekedett a Jobbik volt elnöke.

Mint kiderült, Vonának igaza lett, Jakabék valóban nem tudtak ellenállni Gyurcsánynak, és igent mondtak a teljes ellenzéki összefogásra, a közös listára, amelynek jó eséllyel a DK elnökének felesége, Dobrev Klára lehet a miniszterelnök-jelöltje.

Sneider Tamás, a Jobbik exelnöke szintén a Magyar Nemzetnek a minap elárulta: tavasz óta komolyan gondolkodhatott a közös listán a Jobbik vezetése. A volt pártelnök hozzátette: az ellene indult kizárási procedúrát is az válthatta ki, hogy nyíltan ellenezte a közös ellenzéki listát.