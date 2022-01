Masszázsolaj

Szinte elengedhetetlen, hogy megfelelő masszázsolajat vásároljunk a masszírozáshoz. Ha valami átlagos krémmel vagy puszta kézzel tesszük, az nem lesz túl kényelmes élmény egyik fél számára sem. Ha nincs a masszázshoz olyan anyag, ami sokáig megtartja síkosságát, akkor nem tudjuk a fájó izmokat sem jól kitapogatni, vagy a megfelelő nyomással kezelni. Olajokból különféle típusokat és illatokat választhatunk. Általában a legnépszerűbbek közé tartoznak, a rozmaringos vagy levendulás bio masszázsolajok. Mindkét növény jótékony gyulladáscsökkentő és nyugtató hatásáról ismert. Viszont nem csak a csúnya izomcsomók és a kellemetlen izomgyulladás miatt érdemes masszíroztatni.

A masszázs kiválóan fokozza a vérkeringést, ezért méregtelenítéshez is nagy segítség. Fellazítja a bőr rétegeit, ezáltal gyorsabban távoznak onnan a salakanyagok. Erre például külön vásárolhatunk olyan vérbőséget okozó, például chilis masszázsolajat, amely ezt elősegíti. Ez egyébként gyulladások és izomcsomók esetén is kifejezetten javasolt. Ugyanakkor, aki csak lazítani szeretne, azok számára nem szükséges bevetni a komoly gyulladáscsökkentő olajokat. Nekik kifejezetten relaxálásra és pihenésre is készülnek olyan olajok, amelyek ápolják a bőrt és az illatuk kifejezetten relaxáló hatással bír. Az ilyen illatok az ylang ylang, a narancs, a levendula, vagy például a különféle orientál illatkeverékek. A növényi olajok mellett a paraffin olaj is kiváló választás lehet – természetesen ezekből a fajtákból is különféle illatúakat kaphatunk.