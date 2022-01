Tavaly júniusban megyénk közútjain 30 ezer gépjármű közlekedett érvényes műszaki vizsga nélkül, ez a szám azóta akár meg is duplázódhatott. Az országos adatok a több százezret is meghaladhatják.

− Rengeteg olyan autó van forgalomban, amely a járványhelyzet miatt kihirdetett vészhelyzetre hivatkozva közel négy éve nem járt szervizben. Eddig az okmányok érvényességi ideje automatikusan meghosszabbodott, de ennek most vége. Az új kormányrendelet értelmében 2022. június 30-ig valamennyi forgalomban lévő gépjárműnek érvényes műszaki vizsgával kell rendelkeznie − mondja Krisztin Zsolt, a szegedi KZS Mobil Car Kft. ügyvezetője.

Azt tanácsolja a 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt vagy a 2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt, illetve lejáró forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművek tulajdonosainak, hogy már most foglaljanak időpontot átvizsgálásra, szervizre, műszaki vizsgára. Szerinte csak így mérsékelhető az a túlterheltség, amely az ország valamennyi műszaki állomásán tapasztalható lesz a június 30-át megelőző hetekben.

A szakember figyelmeztet: a műszaki állomásokon nemcsak a halogatókat kell kiszolgálniuk a kritikus időszakban, hanem azokat is, akik akut problémával vagy rendes, nem elhalasztott műszaki vizsgára jelentkeznek.

Aki 2022 júliusa után is lejárt okmányokat használ, szabálysértést követ el. Ezek közé tartozik a jogosítvány, a személyi igazolvány és a diákigazolvány is. Tehát az ügyintézés miatt az okmányirodákba is érdemes időpontot foglalni.