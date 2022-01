Az ideális szabás megtalálása kritikus tényező új átmeneti kabátunk vásárlásánál, ehhez pedig több pontot érdemes figyelembe vennünk. Fontos, hogy a kabát ne legyen túl szűk és tudjunk benne megfelelően mozogni. Ugyanakkor a túlzásba vitt oversize fazonok is akadályozhatnak a mozgásban. Szintén érdemes figyelembe vennünk, hogy milyen testalkathoz és mindennapi ruházathoz választunk. Ezeknek már esztétikai szerepük is van, ami szintén nem elhanyagolható.

Testalkathoz választani?

Igen! Kiemelten fontos, hogy bármilyen öltözéket is válasszunk, mindig a saját testalkatunkhoz viszonyítsuk azt. Talán egy ruhadarab jól áll az adott modellnek a plakáton vagy kedvenc színészünknek a filmben, viszont ha mi más adottságokkal rendelkezünk, egészen más lesz a végeredmény is. Röhejesen állhat rajtunk, ami a mozivásznon, kedvenc hősünkön nagyszerűen mutatott. Tehát a megfelelő szabásvonal kiválasztásánál ez jelenti az elsődleges irányelvet: a saját testalkatunk. Egy túlságosan szűk fazonú átmeneti kabát például nem fog túl jól állni a nagyobb daraboknak – kivéve természetesen, ha profi testépítők vagyunk és a testünket nagy tömegű, szálkás izomzat alkotja. Bár kevesen gondolnák, de ugyanez a túlságosan vékony alkatúakra is vonatkozik. Ha valaki nagyon vékony, a passzos ruházat csak tovább hangsúlyozza azt, így pálcikaember benyomását kelthetjük. A vékonyabb testalkatnál az oversize fazonok is ezt hangsúlyozzák, bármilyen ellentmondásosnak is tűnik elsőre. Tehát ha valaki nagyobb darab, egy oversize fazon vagy esetleg egy kicsit lazább, hagyományosabb szabás lehet az ideális. Míg a vékonyabb testalkatúak számára igazából a hagyományos szabásvonal – amely se nem túl szűk, se nem túl bő – jelenti a megoldást. A passzos darabokat pedig hagyjuk meg azoknak, akik átlagos testalkatúak vagy esetleg sportos felépítésűek.

A ruházathoz párosítani

Átmeneti kabátunk kiválasztásánál fontos szerepet kap továbbá, hogy milyen ruházat mellé viselnénk az adott kabátot. Persze itt most nem a színek és minták esztétikai harmóniájáról fogunk beszélni. A szabásvonal tekintetében ugyanis nagyon sokat számít, hogy például milyen pulóverre szeretnénk rávenni a kabátot. Ha például a vastagabb kötött pulóverek vagy a hiphopos old school melegítőfelsők hívei vagyunk, akkor érdemes oversize szabást választanunk. Ha nem így teszünk, az elég kényelmetlen lehet számunkra a továbbiakban. A slim fit felsők kedvelői viszont a szűkebb fazonok között is nyugodtan válogathatnak, ezért a felsőruházatunkat feltétlen vegyük számításba új kabátunk kiválasztásánál.