A személyi jövedelemadó (szja) visszaigénylésének lehetősége számos új lehetőséget nyit meg a családok számára. Bár a visszakapott pénz számtalan módon elkölthető, a legtöbben szeretnének okos döntést hozni. Ebben a cikkben segítünk, hogy ne tűnjön el a pénzed nyomtalanul!

Érdemes volt élni az szja-visszatérítéssel

A gyermeket nevelő szülők számára valószínűleg nem újdonság az szja-visszatérítés, amely lehetővé teszi, hogy az idén visszakapják az előző évre befizetett személyi jövedelemadójukat. A családi pótlékra jogosultaknak a tavalyi év végig kellett benyújtaniuk igényüket ahhoz, hogy most részesülhessenek ebben a kedvezményben. Érdemes volt élni a lehetőséggel, hiszen a szabályozás szerint a 2020-as átlagfizetés összegéig terjedő értékben lehetett visszatérítésben részesülni, ami azt jelenti, hogy van olyan, aki 809 ezer forintot is a zsebébe kap idén februárban. Az így befolyt összeget érdemes okosan felhasználni és valami maradandóba fektetni.

Párosítsd egyéb támogatási lehetőségekkel!

Az szja-visszatérítés mellett több olyan támogatási lehetőség is a lakosság rendelkezésére áll, amelyek segítségével akár nagyobb beruházások is elvégezhetők. 2021. január 1-től igényelhető a lakásfelújítási támogatás, amely még 2022-ben is felhasználható. A támogatás elnyerésével a család maximum 3 millió forintnyi támogatást vehet fel a munkálatok és az anyagköltség fedezésére. Ha tehát otthonunk fejlesztésébe szeretnénk beruházni, érdemes lehet az szja-visszatérítést egyéb támogatási lehetőséggel, például az 50%-os lakásfelújítási támogatással párosítani. Az egyik legelterjedtebb lakásfejlesztési területet a napelemek telepíttetése jelenti, hiszen ilyen mértékű támogatás segítségével jelentősen csökkenthető a beruházáshoz szükséges önerő mértéke. A lakásfelújítási támogatás kiváló lehetőség lehet frissházasok, teljes családok, egyszülős családok vagy elvált emberek számára is.