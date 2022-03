Hirdetés 2 órája

Tavaszi megújulás: 11 DIY-dekortipp, ha felfrissítenéd otthonodat is

Mit is jelent a gyakran emlegetett tavaszi megújulás? Ez egy meglehetősen univerzális kifejezés, hiszen érthetjük a természet megújulására, arra a jelenségre, hogy a téli álmából felébred az élő környezet. Vonatkozik emellett ránk, emberekre is: testileg és lelkileg is újjáéledünk, felkészítjük magunkat a bekövetkező változásokra és az új lehetőségekre. De nem szabad megfeledkeznünk az otthonunkról sem, hiszen időről időre erre is ráfér egy kis ráncfelvarrás, vérfrissítés. És mikor is lehetne erre időt keríteni, ha nem épp a tavasz beköszöntekor? Most ehhez adunk pár hasznos tippet.

Still-life. Home cozy beautiful decor in the living room, vases with spring flowers, on the background of a wooden table, interior details

Készülj rá! Nyilvánvalóan jól hangzik, hogy néhány egyszerű csináld magad-tippel teljesen feldobhatjuk az otthoni környezetünket. Ebbe viszont mindaddig nem szabad belevágnunk, amíg fel nem készítettük az összes helyiséget – hiszen hogyan is kezdhetnénk bele valami újba, amíg a régi foglalja el a helyét? Azaz, mielőtt lelkesen belevágnánk a dekorálásba, először is ki kell szelektálnunk az utóbbi időszakban felhalmozott dolgainkat. Legyenek azok soha nem olvasott újságok, alig hordott ruhák vagy éppen már használaton kívüli edények – ezeknek menniük kell. Ha pedig a hely már megvan, csak egy nagytakarítást kell végeznünk, hogy egy tiszta és rendezett otthonodban kezdhessük meg a tavasz nagy dekorálást! 11 DIY-dekortipp tavaszra Az otthon felújításának és feldíszítésének természetesen vannak olyan szakaszai, amelyeket jobb szakemberre bízni. Ugyanakkor vannak olyan apróságok is, amelyek sokat tesznek hozzá a lakás vagy ház hangulatához, és még mi magunk is meg tudjuk őket csinálni. Az alábbi 11 csináld magad-dekortipp például pontosan ilyen. Fesd frissre! Ha tavasz, akkor friss, üde színek! Azok, akik bevállalósabbak, bátran indíthatják az új évszakot egy festéssel. Így feldobhatóak a fehér felületek, de egy jó kerámiafestékkel még a régi, megunt tapétát is lefedhetjük egy kellemes pasztellszínnel. Virágokat a falra Azok, akik unják az egyszínű megoldásokat, nyugodtan választhatnak egy tavaszias – például virágos – tapétát! Ezt is gyorsan és egyszerűen tudjuk saját magunknak felvinni a falakra, ha megfelelő alapanyagot választunk. Új konyha egyszerűen De nemcsak a falakat frissíthetjük fel néhány új színnel, hanem a minőségi kerámiafestékeknek köszönhetően más felületeknek is nekieshetünk. Teljesen új konyhát kaphatunk például, ha a konyhaszekrényeket és/vagy a pultokat egy izgalmas színnel ajándékozzunk meg. Fotófal A tavasz a legtökéletesebb időszak arra, hogy élettel töltsük meg az otthonunkat. És mi lehetne élettel telibb, mint a kedvenc emlékeink látványa? Nyomtassuk ki a kedvenc képeinket nyaralásokról vagy közös pillanatokról, és állítsunk össze belőlük egy mozgalmas fotófalat! A vendégeink is imádni fogják. Kezdjük az elején! A lakás atmoszférája az ajtóban dől el – fektessünk erre is nagy hangsúlyt. Készítsünk például egy mesés, tavaszi virágokkal tűzdelt koszorút vagy kopogtatót! Tavaszias székpárnák Ha imádjuk a virágokat, de nem vagyunk elég bátrak egy új tapétához, jelenítsük meg máshol ezt a tavaszias motívumot! Varrjunk például ilyen huzatokat az étkezőszékek párnáira! Ennek a legnehezebb része megtalálni a legszebb anyagot – onnantól már könnyen megy! Madáretető Ez elsősorban a kertes házaknál lesz nyerő: készítsünk színes, jópofa madáretetőket fából! Ez nemcsak hasznos, de jól is mutat. Arra viszont figyeljünk, hogy ha kitettük, onnantól fogva a madarak számítanak ránk – ne felejtsük el mindig töltögetni élelemmel! Élet a lakásban Az egyik legjobb módja annak, hogy egy kis élettel dobjuk fel a benti hangulatot, az a növények becsempészése. Tavasszal válasszunk olyan cserepeseket, amelyek virágoznak! Minél színesebbek, annál jobb. Ilyenkor azt se hanyagoljuk el, hogy miben tartjuk őket. Készítsünk színes kaspókat! Egy kis kreativitással és festékkel feldobhatjuk azokat, amiket már meguntuk. Asztaldíszek Ha asztaldíszekről van szó, akkor a kreativitásunk teljes palettáját bevethetjük. Ilyenkor részesítsük előnyben a virágokat, de beépíthetünk a kompozícióba gyümölcsöket és más természetben előforduló terméseket is. A lényeg az egyediség, és hogy élvezzük elkészíteni! Kreppelj! Ha nem vagyunk hívei a vágottvirág-vásárlásnak, akkor egy kis kézügyességel ezeket is könnyen helyettesíthetjük. Vásároljunk hobbiboltban krepp-papírt, és hajtogassunk ezekből kis dekorvirágokat! Ma már olyan jó minőségű alapanyagok kaphatóak, amelyekkel – ha jól használjuk őket – egészen élethű darabokat tudunk készíteni. Vázák újragondolva A kaspókhoz hasonlóan a vázáinkat is feldobhatjuk. Az egyik megoldás, ha egy kellemes színű fonallal, például pasztellnaranccsal vagy rózsaszínnel, körbetekerjük őket. Ez nemcsak meghitt hangulatot áraszt, de teljesen újjá is éleszti a lestrapált üvegeket. Ha még több kreatív energiát érzünk magunkban, akkor pedig akár motívumokat is festhetünk rájuk. Akik nem gyakorlottak ebben, ne a kedvenc vázájukon próbálják ki! Újulj meg a folyamatban! Azzal indítottuk a cikket, hogy a tavasz a külső és belső megújulás ideje. És ez valóban így van! Persze sok módja van annak, hogy az ember ilyenkor teljesen kicserélődjön: vitaminkúrába kezdhetünk, kirándulhatunk az éledező természetben, elmehetünk egy fodrászhoz és készíttethetünk egy új frizurát – a sort holnapig folytathatnánk. De ha belekezdünk az otthonunk tavaszi dekorálásába az is megoldás, hiszen a folyamat során mi magunk is újjászülethetünk!

