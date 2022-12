Kezdjük az anyagiakkal!

Az első évi ágazati alapoktatása során havi 16 ezer forint ösztöndíjat kapsz. Az ágazati alapvizsga után duális képzésben külső cég által biztosított valós munkakörülmények között sajátíthatod el leendő szakmád csínját-bínját. A céggel kötött szakképzési munkaszerződésed havi bruttó 100 ezer forintot jelent. Amint végeztél a sulival, egyszeri pályakezdési támogatást kapsz tanulmányi átlagodtól függően, amely akár a 300 ezer forintot is elérheti.

A harmadik év végén szakmai bizonyítvánnyal a kezedben próbálhatsz szerencsét a munkaerőpiacon, vagy két év alatt esti tagozaton érettségit is szerezhetsz. Ha még ezután is szeretnél továbbtanulni, akár a felsőoktatás irányába is elindulhatsz.

Bizonytalan vagy? Nem baj, segítünk!

Nem tudod, hogy az általános iskola után mit is szeretnél tanulni? Akkor az orientációs évet neked ajánljuk. Ebben az egy évben számos ágazatot, szakmát megismerhetsz, kipróbálhatod bennük magad, és a végén talán könnyebben tudsz választani. Utad során mentorok segítenek, akik figyelnek rád, erősségeid megismerésével támogatnak a hozzád legjobban illő továbbtanulási lehetőség megtalálásában.

Akik nem fejezték be az általános iskolát, de elmúltak 16 évesek, nekifuthatnak az alapképességeik fejlesztését is segítő Dobbantó Programnak, illetve ennek folytatásaként a Műhelyiskolának, ahol részszakmát szerezhetnek.

Bővebb információt a szakképző iskolákról, az orientációs évfolyamról, a Dobbantó Programról és a Műhelyiskoláról a www.szakkepzesszeged.huoldalon és a Szegedi Szakképzési Centrum iskoláinak honlapján találsz.

