Az elmúlt évtized során a Givaudan egy 4,4 milliárd CHF árbevétellel rendelkező vállalatból 7 milliárdossá nőtt, miközben folyamatosan bővítette kínálatát az ízesítőanyagok és illatanyagok terén. „Az elmúlt öt évben a járvány és az azt követő világgazdasági kihívások ellenére Makón évente 4-5%-kal növeltük termelési volumenünket, és közel 600 fősre bővítettük munkatársaink létszámát” – mondta Karkas Mihály ügyvezető, gyárigazgató. „Árbevételünket tekintve jelenleg az 5. helyen állunk Csongrád-Csanád vármegyében, és 2021-ben elnyertük a vármegye legnagyobb exportőre címet.”

Louie D’Amico a Givaudan Taste & Wellbeing divízióvezetője a következőt nyilatkozta: „Amikor a Givaudan 12 évvel ezelőtt bejelentette makói beruházását, ez volt a cég történetének legnagyobb befektetése. Azóta ez, a kategóriájában legjobb létesítmény áll növekedésünk középpontjában Európában, és lehetővé tette számunkra, hogy megfeleljünk az ügyfelek igényeinek, gyorsaságunkat, minőségünket és agilitásunkat a legmagasabb szintre emelve.”

„Az automatizálás és a kapacitás maximalizálása révén a csapat hihetetlen kiválósági színvonalat biztosít termelésünk és ügyfeleink számára, életre keltve a makói telephelyet, amely mintaként szolgál a Givaudan, valamint az egész iparág számára.”

Kiemelkedő gyártási teljesítménye mellett több fenntarthatósági célt is elért a makói gyár, köztük az éves vízfogyasztás jelentős csökkentését. A vállalat a társadalmi felelősségvállalás mintaképe is, és a Magyar Vöröskereszt az elmúlt években kétszer is elismerte a vállalatot, köztük neki adományozta az Év Támogatója címet.

Karkas Mihály szerint a makói létesítmény sikerének nagy része a dolgozók kemény munkájának és elhivatottságának, valamint a folyamatos fejlesztés iránti elhivatottságának köszönhető. „Makói létesítményünk igazi értéke nemcsak a technológiánk és eszközeink, hanem a dolgozóink is” – mondta. „Az elmúlt 10 év során Makón azokból, akik „diákként” kezdtek, tanárok lettek, és megosztják tudásukat, szakértelmüket, hogy segítsenek másokat is előre vinni. Nagyon izgatott vagyok, hogy mit hoz a jövő, és várom a további növekedésünket, sikereinket.”

Amennyiben felkeltette érdeklődését a Givaudan, és szeretne csatlakozni, az aktuális nyitott pozíciókról az alábbi linket tájékozódhat: jobs.givaudan.com