Eladhatjuk cégünket többféle ok miatt: esetlegesen nehéz gazdasági helyzet okán, vagy mert nincs örökösünk, vagy mert új területen szeretnénk kipróbálni magunkat, és erre a vállalkozásra már nincsen szükségünk. Intő jel lehet az is, ha úgy érezzük, a korábban nagy lelkesedéssel, “szerelemből” vitt vállalkozásunkat már nem teljes erőbedobással intézzük, ügyei akadoznak, és motivációnkat már elveszítettük.

Ahhoz, hogy cégünket jól adjuk el, rendkívül körültekintően kell eljárnunk. Nézzük meg, mire érdemes odafigyelnünk!

Az eladás időpontja – hogy biztos a legjobb időben történjen minden. Érdemes akár 2 évvel korábban is elkezdeni felkészíteni erre a cégünket, hogy mindent elő tudjunk készíteni időben.

Pénzügyek – hogy minden a helyén legyen. Nagy hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy a cégeladás előtt az összes pénzügyi dokumentumunk rendben legyen, és egy pénzügyi átvilágítás során a lehető legjobb eredményt tudjuk felmutatni.

A bevételek monitorozása – hogy egy növekvő, vonzó céget adjunk el. Fontos, hogy a cégeladás során az egyik első szempont, amit a befektetők meg szoktak nézni, az az, hogy mennyire profitábilis a cég. Igyekezzünk az előkészítési szakaszban bővíteni az ügyfélkört, növelni a bevételeinket, hogy egy vonzó, jól működő céget tudjunk értékesíteni.

A cégérték – hogy tisztában legyünk azzal, mennyit ér a cégünk. Ez az egyik legfontosabb lépés a cégeladás során, ugyanis, ha nem vagyunk tisztában cégünk értékével, nagyon könnyebb beleeshetünk abba a hibába, hogy áron alul értékesítjük azt. Érdemes külső tanácsadó cég segítségét igénybe venni ehhez a folyamathoz, hiszen ők szakértelemmel, és kellő rálátással rendelkeznek ahhoz, hogy a legoptimálisabb árat megtalálják.

Vonjunk be szakértőket – hogy tényleg minden rendben legyen. A felsorolásból láthatjuk, hogy ezekhez a lépésekhez mindhez tartozik egy, vagy akár több szakterület is, éppen ezért érdemes bevonnunk külsős tanácsadócéget a folyamatba, hiszen ők naprakész információval, széles tudástárral állnak rendelkezésünkre, és találják meg a számunkra legoptimálisabb megoldásokat. A külső cég bevonásának előnye továbbá, hogy a leendő vevő is azt látja, szakértő kezekből kerül a cég hozzá, ezzel nagyobb bizalmat és gördülékenyebb folyamatokat is elősegítve.