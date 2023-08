Ha Szeged, akkor halászlé. Igen, de azért pontosíthatunk: ha Szeged, akkor a halászlé mellett érdemes megemlíteni a város első, és a Dél-Alföld egyik legjobb sushiéttermét is; hiszen az ország minden tájáról felkeresik az eleganciával kevert harmóniát és a keleties hangulatot árasztó, makulátlan tisztaságú ételbárt. Előtte hatalmas, zöld fás terasz nyújt árnyat, jó ott üldögélni!

Sushi-szerelem

A 3 éves újszegedi Gourmet Garden Sushi Bar ügyvezető séfje, Klement Anita közel 10 éve a sushi szerelmese, aki sushimesterektől leste el a tudományt, és nem titkolt vágya, hogy a vendégeit is megérintse mindaz a varázslat, amit a japán ízvilág, a Távol-Kelet hangulata és a mediterrán életérzés nyújthat.

A Gourmet Garden vendégül lát, nem pedig kiszolgál. A finom falatok mellé páratlan élményt is kap az ide betérő. És az sem baj, ha nem tud pálcikával enni, itt megtanítják rá, és útmutatást kap egy különleges kultúra gasztronómiájához. Ez a hely annak való, aki szereti az új ízeket, az egyedi, sehol másutt nem talált recepteket. Már a gyönyörűen szervírozott fogásoktól is tátva marad a vendég szája, hát még az ízüktől! Hiszen ne feledjük, a japánok a szemükkel is esznek!

Tengerparti hangulat Újszegeden

Ha a nagyon-nagyon egészséges nyershaltekercs-sushi, egy-egy izgalmas színes sushitál-csoda mégsem hozza lázba a vendéget, válogathat a háromhavonta megújuló, saját recepteken alapuló étlapról!

A tengeri ételek arzenálja garantáltan tényleg mindenkit levesz a lábáról. Olyan halakat kóstolhat itt a vendég, amelyek létezéséről addig nem is tudott. Persze ezeket nem a Tiszából fogták ki: a halibut laposhal, a tengeri süllő, a szentpéterhalfilé a legjobb minőséget nyújtó beszállítóval érkezik Szegedre, és a lehető legfrissebben landol a tányéron, akárcsak a zöld- és feketekagyló, a garnéla, az óriás tintahal, a polip vagy a kalamári.

És hogy ebből a sokféle alapanyagból mi kerül az asztalra? Amit a 3 fős kreatív csapat a konyhában kitalál. Sushitálak, pirított ramen, kapros céklában pácolt lazac carpaccio, Kalamári Fritti, japán levesek, új-zélandi zöldkagyló, mediterrán válogatások megannyi tengeri herkentyűvel kikísérletezett mennyei fogásként. Klement Anita állítja, a lehetőségek végtelennek tűnnek, akárcsak a tenger…