5 ok, hogy miért érdemes Szegeden töltened a hétvégét!

1. Magyarországon sosem látott produkció

Hazánkban még sosem látott produkcióval érkezik a svájci ex-Breitling csapattag, Danielle Wingwalker, aki egy Boeing Stearman duplafedeles gépet sétál körbe a levegőben. A művésznő a ’20-as évek egyik legnépszerűbb mutatványával készül, hiszen körbetáncolja a levegőben mutatványozó repülőt. A produkció Wingwalker szereplésében teljesen új és modern köntösbe kerül, és biztosan mindenkit ámulatba ejt majd.

2. Újabb és extrább éjszakai látványshow

Az éjszakai műsor részeként érkezik világhírű produkcióval az AeroSPARX műrepülő csapata Grob ultralight gépeikkel, LED-ekkel és tűzijátékkal. Újdonságként érkezik a szlovák Detonics csapata egyedülálló pirotechnikai showműsorral. Az estét pedig a tavaly is sikeres drónshow zárja majd.

3. Nemzetközi pilóták és világhírű produkciók Szegeden

Már az első nap is lesznek nemzetközi produkciók, érkezik Luca Salvadori egyedileg épített műrepülő gépével, Silver Chicken névre keresztelve és a Hawks of Romania 5 gépes kötelék műrepülő csapat is. A programok között helyet kapott az Ocovski Bacovia Blanix Team 4 oldtimer vitorlázógéppel is, valamint Marek Choim is elkápráztatja a közönséget EXTRA 330-SC gépével.

4. Magyar kedvencek a légterében

Itt lesz a Flyby Aero Kft. két YAK-52-se és a többszörös műrepülő bajnok, Vári Gyula is, aki idén az új YAK-55-ös gépével bemutatózik. Érkezik Besenyei Péter Corvus Racerével és Urbán Gergő is dinamikus produkcióval, Ka-26-os helikopterével.

Szombaton a látogatók többek között láthatják a retró LI-2 gépet, amely a világon egyetlen ilyen típusú működő gép. Itt lesz a RivAirShow T-28 Trojan amerikai kiképzőrepülő is, amelyből csupán egyetlen van Magyarországon.

5. Az égbolt csak a tiétek!

A megnövekedett igények miatt idén már nemcsak a programok közben, hanem egy teljes napon át sétarepülhetnek a látogatók. Öt különböző géppel repülhetnek, ezzel is minden igényt kielégítve.

Kíváncsi vagy a részletes programokra? Irány a SZIA weboldala!