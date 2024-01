R&R mindenkinek

Persze az r2fittshop.hu oldal nem csak pajzsmirigybetegségben szenvedőknek kínál termékeket: itt az is talál magának hasznos, illetve ár-érték arányban is kincset érő táplálékkiegészítőt, aki az új esztendőben megfogadta, hogy egészségesebb, tudatosabb életet szeretne élni, vagy egyszerűen az idei beach bodyra gyúr.

A legkelendőbbek

A C-vitamintól a különböző kapszulákig, rostshake-ig minden kapható a több mint fél évvel ezelőtt elindított webáruházban.

25 éves kor után a szervezet kollagénszintje folyamatosan csökken, ezért idővel térd- és ízületi problémák, porckopás jelentkezhet. A kifejezetten magas hatóanyag-tartalmú R&R kollagénkapszula mindezt tökéletesen pótolja, sőt a bőr, a haj vitalizálását is javítja.

Az immunrendszer-erősítő R&R C-vitamin jótékony hatásait senkinek sem kell bemutatni, de azt kevesen tudják, hogy a kollagén felszívódásának egyik alapvető feltétele.

Az R&R body shaper testsúlykontroll-kapszula természetes hatóanyagokból áll, 4:1-ben (kalcium pyruvate, Hca, Cla, zöld kávé) tulajdonságának köszönhetően támogatja a fogyást, gyorsítja az anyagcsere-folyamatokat, csökkenti az éhséget, energetizál.

Az R&R fehérjealapú rostshake kiváló éhségűzőként helyettesíti az étkezést, ital vagy puding formájában fogyasztható. Diéta idején kiváló.

Az ígéretes Lady Harmónia

Az R&R Lady Harmónia hormonszabályozó kapszula kimondottan a pajzsmirigybetegséggel élő nőknek, a PCOS és klimax, menstruációs zavarok tüneteitől szenvedőknek, valamint a cukorbetegség előszobájának nevezett inzulinrezisztenciával élőknek lehet óriási segítség.

Az öt természetes összetevőből (macakivonat, ashwagandakivonat, görögszéna-kivonat, mio-inozitol, szelén) álló kapszula az ideális hormonegyensúly kialakítását szolgálja: hozzájárulhat a pajzsmirigy normál működéséhez, enyhítheti a premenstruációs tüneteket, szabályozhatja a női ciklust, növelheti a libidót, támogathatja a stresszoldást. Enyhítheti a hőhullámok kellemetlen tüneteit, javíthatja a memóriát, szabályozhatja a vércukorszintet, növelheti a termékenységet legalább 12 hetes kúra után.

20 százalék kedvezmény Most minden egyedüli (single) termékük – így például a zsírégető bodyshaper-kapszula, a rostshake, a Lady Harmónia hormonkapszula, a C-vitamin, a kollagén – 20 százalék kedvezménnyel vásárolható meg.

Online Fittburning edzésprogram

A táplálékkiegészítőkön kívül mást is kínál a webshop: Visnyeiné Reni edző személyes, csoportos és egyéni edzései telt házasak, de az r2fittshop.hu oldalon is elérhető online edzéseknél nincs férőhely-korlátozás, ezekre a weboldalon keresztül is jelentkezhetnek az érdeklődők.

A Fittburning edzésprogram havi előfizetéssel vehető igénybe, eszközbérléssel, étrendtáblázattal, életmódkisokossal, Youtube-csatornával.

