Január 22-26. között a Mega Kft. Roosevelt téri üzletében olyan Phonak Lumity és Phonak Slim Lumity márkájú hallókészülékeket próbálhat ki Kisné Kotogán Zsuzsa audiológus segítségével, amelyek kivédik a hirtelen hanghatásokat, és azonnal garantálják a finomabb, természetesebb hangzást minden körülmény között.

Phonak Lumity – váratlan helyzetekben is segít

A legtöbb korszerű hallókészülék kiválóan teljesít otthoni környezetben, ahol csak a megszokott hanghatásokhoz kell igazodnia. Ám váratlan helyzetekben, például az utcai forgalomban vagy bevásárlóközpontban mindez már nem mondható el, mert a hirtelen támadt, hangos zajokat is felerősíti. Ez viselőjének roppant zavaró lehet.

A Phonak Lumity zajos környezetben is biztosítja a jobb beszédértést, a hallási figyelmet. A személyre szabott zajszűrésnek köszönhetően a váratlan helyzetekben is természetes hangzásúvá szelídíti a zajokat. Természetesen - szoftveres megoldásainak hála - iOS®, Android™ és egyéb Bluetooth®-kompatibilis eszközökhöz csatlakoztatható, így munkahelyen, vezetés vagy telefonálás közben is megbízható társ lehet a mindennapokban. Nyomon követi az egészségügyi adatokat (például megtett lépések száma), hangasszisztensi alkalmazásokkal fokozza viselője kényelmét. Mivel vízálló, még a napi sport, például az úszás is megoldható vele.

Phonak Slim - az elegancia és önbizalom záloga

A Phonak Slim is rendelkezik mindezen pozitív tulajdonságokkal, de keskeny, elegáns kivitelezésének hála még trendibb, még magabiztosabb viselést biztosít. Ez a

világ első, egyedi formájú bal és jobb oldali hallókészüléke, melyet úgy terveztek meg, hogy kövesse a fej természetes kontúrját. 7 fokos szöge miatt kiválóan simul a fül mögé, még akkor is, ha viselője szemüveges. A stílusos hallókészülék az egyediség, az elegancia, a kapcsolódás és az önbizalom élményét nyújtja. A keskeny készüléknek még a színét is viselője választhatja meg, például hajszíne, személyisége alapján.

Ez is fokozza a beszédértést zajban, nagyobb társaságban, nagy zajban, vagy távolról érkező beszéd esetén. Univerzális csatlakoztathatósággal rendelkezik: telefonról, a tévéről vagy a laptopról érkező hangot közvetlenül és tisztán fogadhatja hallókészülékén keresztül. A myPhonak alkalmazással könnyedén beállítható a hangzás, nyomon követhetőek viselője egészségügyi adatai.

Nézzen szét a Roosevelt téri Mega Kft. hallásszaküzlet kínálatában, győződjön meg a korszerű Phonak termékek előnyeiről személyesen is!

Mega Halláscentrumok:

Szeged, Szentes, Csongrád és Kiskunmajsa

+36-62/424-607 • +36-20/255-3893

www.megakft.com