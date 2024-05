1. Határozzuk meg a célokat

Mielőtt belekezdenénk az anyagi helyzetünk rendbetételébe, gondoljuk át azt, hogy pontosan mit is szeretnénk elérni. Jó lenne kifesteni a lakást? Új autót vásárolnánk, egy régen esedékes külföldi nyaralást szerveznénk, vagy egyszerűen szeretnénk egy kicsit egyenesbe jönni anyagilag? Ha kitűztük a célokat, és meghatároztuk, hogy mekkora összegre van szükség azok eléréséhez, már kezdődhet is az anyagi tervezés fázisa.

2. Készítsünk költségvetést

Amikor valamilyen anyagi jellegű problémánk merül fel, az első és legfontosabb amit tehetünk, az a költségeink áttekintése. Lépjünk be a bankszámlánkhoz tartozó netbank felületére, és vizsgáljuk meg az elmúlt hónapok kiadásait. A legjobb az, ha készítünk egy táblázatot és egyenként összeírjuk valamennyi kiadásunkat.

Számoljuk össze, hogy mik azok a pénzösszegek, amiket minden hónapban ki kell fizetnünk: ide tartozik a lakáshitel vagy a bérleti díj, a rezsiköltség, az utazási költségek, a különböző adók és járulékok. Az így megállapított összeg általában minden hónapban ugyanakkora, így ha ezt a bevételünkből levonjuk, már láthatjuk is, hogy mivel tudunk kalkulálni, ha egy kicsit spórolni szeretnénk.

A következő lépés egy egyszerű matematikai művelet elvégzése: számoljuk ki, mikor lesz szükségünk az első pont alapján meghatározott összegre, és már láthatjuk is, hogy havonta mennyit kellene megtakarítanunk.

3. Vizsgáljuk meg, hol spórolhatunk

Következő lépésben tételenként tekintsük át az elmúlt hónapok egyéb kiadásait, és vizsgáljuk meg mi az, ami nem volt feltétlenül szükséges. Élelmiszer-vásárlásra természetesen költeni kell, de az étterembe járást, ebédrendelést nyugodtan háttérbe szoríthatjuk egy kis időre; el kell jutnunk a munkahelyünkre, de nem biztos, hogy ehhez minden nap autóba kell ülni; szórakozásra is szükség van, de itt is óriási a mozgástér, gondoljuk át tehát azt, hogy miről tudunk lemondani a célunk elérése érdekében.

Számos olyan kiadásunk lehet, ami egyenként jelentéktelennek tűnik, ha azonban összeadjuk, havonta jelentős összeget is kitehet. Ilyenek lehetnek a nem használt streaming szolgáltatások, a reggeli kávézások, a különböző előfizetések: legyünk egy kicsit önkritikusok, és a „sok kicsi sokra megy” elvet alapul véve húzzuk össze egy kicsit a nadrágszíjat. Ha a hónap végére marad egy kis felesleg, azt érdemes azonnal átutalni egy külön megtakarítási számlára, így nem érzünk majd kísértést annak elköltésére: sokaknak ez a pszichológiai trükk jelenti a különbséget a pazarlás és a spórolás között.

4. Rendezzük a tartozásainkat

A kiadásaink jelentős részét gyakran a hiteleink teszik ki. A lakáshitel törlesztése mellett bármikor szükség lehet egy személyi kölcsönre vagy autóhitelre is, ezek pedig ha összeadódnak, igen nagy terhet jelenthetnek. Ilyenkor lehet remek lehetőség egy adósságrendező hitel igénylése, amellyel több meglévő hitelünket vonhatjuk össze egy kedvezőbb konstrukcióvá.

Ezzel a megoldással a pénzügyek átláthatóbbá válnak, sőt lehet, hogy összességében havonta kevesebbet is kell törlesztenünk. Így persze a futamidő meghosszabbodik, de a havi kiadásaink jelentősen csökkenhetnek, ezzel pedig nagy terhet vehetünk le a saját vállunkról. Ha a bankunk erre lehetőséget kínál, az adósságrendező hitellel akár a magánszemélytől kapott kölcsöneinket is kiválthatjuk, így mindenképp érdemes lehet utánanézni a lehetőségeinknek.

5. Keressünk extra bevételi forrásokat

Ha anyagi gondjaink vannak, jó megoldás az, ha keresünk egy másodállást. Érdemes olyan munkát keresni, amit saját időbeosztásunk szerint, esténként vagy hétvégén is elvégezhetünk, így a főállásunkat sem sodorjuk veszélybe. Készségeink, képességeink és végzettségünk függvényében számtalan lehetőségünk van: tarthatunk különórákat, készíthetünk ékszereket vagy süteményeket, vállalhatunk gyerekfelügyeletet, fuvarozási, házhozszállítási munkát vagy éppen fordítási, tolmácsolási feladatokat.

Ha az időnkbe egy másodállás semmiképp sem fér bele, érdemes körülnézni az otthonunkban: a szekrény mélyén számtalan olyan ruhadarab, cipő, elektronikai eszköz vagy egyéb használati tárgy lapulhat, amit mi már egyáltalán nem használunk, másnak azonban még szüksége lehet rá. Hirdessük meg ezeket valamelyik online fórumon, így egyszerűen – és kevés energia befektetésével – juthatunk egy kis extra bevételhez.

6. Válasszuk az ingyenes szórakozási lehetőséget

Bármire is gyűjtünk éppen, arról nem szabad megfeledkezni, hogy kikapcsolódásra mindenkinek szüksége van. Ha egy nagyobb cél lebeg a szemünk előtt, akkor is fontos, hogy néha kimozduljunk otthonról, ez azonban nem jelenti azt, hogy ilyenkor pénzt is kellene költenünk. Keressünk ingyenes programokat: koncerteket, kiállításokat és egyéb rendezvényeket, vagy menjünk el kirándulni, túrázni. Az ebédet csomagoljuk be előre, vigyünk magunkkal elegendő folyadékot, így nem csábulunk majd el egy hangulatos étterem láttán.

7. Találjuk meg a számunkra legjobb megoldást

Láthatjuk, hogy a spórolás több módon is lehetséges. Mindenkinek más válik be: van, aki boldogan feláldozza a szabadidejét egy másodállás kedvéért, mások inkább a kiadásaikat csökkentik vagy az adósságaikat rendezik a gyűjtögetés érdekében. A lényeg az, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb megoldást: elegendő kitartással és önuralommal jó esélyünk van arra, hogy mire beköszönt a nyár, anyagilag egy kicsit egyenesbe jövünk.