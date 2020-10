Mennyire terjedt el a jacuzzi a járvány idején? Milyen árak vannak? Melyik oldalra?

A koronavírus járványnak köszönhetően az idei nyár nagyon rendhagyóra sikerült. Az utazási korlátozások és a vírustól való félelem rendkívül lecsökkentette az utazási kedvet, így sokan a megérdemelt pihenést az otthonukban voltak kénytelen eltölteni.

De ahogyan a karantén idején is hamar alkalmazkodtak az emberek, megteremtették a család és a munka számára megfelelő feltételeket az otthonuk kényelmében, úgy a kikapcsolódás és wellness élményt is megpróbálták a kertjükbe varázsolni.

Ennek az igénynek köszönhetően az elmúlt évekhez képest jóval többen döntöttek úgy, hogy jakuzzit telepítenek a kertjükbe, infraszaunát a lakásukba. A vírus első hullámának idején az élménymedencék utáni kereslet drasztikusan csökkent, aminek a karantén és a bizonytalan anyagi helyzet volt talán a legfőbb oka, de a nyár fellendítette a keresletet.

A nyaralásra félretett összegből sokan döntöttek úgy, hogy egy élménymedencével pótolják az elmaradt pihenést. A statisztikák szerint nemcsak az olcsóbb modellek, de a komoly, évtizedekre tervezett típusok eladása is megnőtt.

A jakuzzi jótékony hatásai a betegségek ellen

Természetesen ennek a keresletnek nem csak a nyaralás és utazás hiánya volt az oka. Köztudomású, hogy a masszázsmedence használata az egészségünkre is jótékony hatással van, sokan az immunerősítésen túl megfázás idején is kényeztetik magukat egy forró élményfürdővel. Sokak számára nem egyértelmű, hogy megfázás esetén szabad-e használni a jakuzzit vagy sem.

Mivel fertőző betegségről van szó, egy wellness fürdőben tiltani fogják az egészségügyi szabályozások. Az otthonunkban azonban csak mi fogjuk használni, és a megfelelő fertőtlenítésről és szellőztetésről is gondoskodni tudnunk.

Ugyanis a fertőző betegségek, mint a megfázás és a hozzá tartozó tüneteit drasztikusan csökkenteni tudjuk egy forró vizes fürdővel, hiszen enyhíti a görcsöket és a fájdalmat, tisztítja a légutakat és megkönnyíti a légzést.

Aki kicsit is járatos az élménymedencék pozitív tulajdonságait illetően nem csak a wellness élmény miatt, hanem a betegségek elleni küzdelem okán is, megfontolja egy jakuzzi beszerzését. Tehát a megnövekedett kereslet talán ennek is köszönhető.

A megnövekedett kereslettel az árak is megnövekedtek?

Egy jakuzzi eddig sem volt olcsó mulatság. Akár kültéri jakuzziban gondolkodunk, akár bentre szeretnénk egy élménymedencét, számolnunk kell vele, hogy jól megtervezett és kivitelezett jakuzzi ára nagyjából 2 millió forint között indul, és felszereltségtől függően akár három-négy millió forintba is kerülhet.

Természetesen ebbe az árba még nincs benne a víz – és áramigény, valamint a medence helyének kiépítése, ahogy a karbantartás és fenntartás költségei sem. Ugyanakkor a masszázsmedence egy jó befektetés lehet, mert számos pozitív hatása van, ami miatt érdemes beszerezni.

Az idei év közepére fellendült a termékek iránti kereslet, ugyanakkor az árak szignifikánsan nem változtak az év elejéhez képest. A karantén ideje alatt mutatkozott a költségek tekintetében némi csökkenés, hiszen a vásárlási kedv ezen a területen jelentősen megcsappant, de ez sem volt jelentős zuhanásnak mondható.

Az árak az elmúlt évben is hasonló tartományban mozogtak, ugyanakkor, aki tervezi egy élménymedence beszerzését, érdemes időben megtennie, hiszen nem tudni, hogy a megnövekedett igények tükrében meddig maradnak meg a jelenlegi árak.