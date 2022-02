Bő fél év alatt egyetlen Makó térségi kártya költségét kellett megtéríteni az alig ötszáz lelkes Ambrózfalván – tájékoztatta lapunkat a polgármester, Dorotovicsné Gulyás Judit. A jelentős kedvezményekre jogosító dokumentumot a Maros-parti városban már népszerű Makó Kártya mintájára találták ki a környező települések lakóinak.

Felmutatásával a Hagymatikum fürdőbe harminc­százalékos kedvezménnyel lehet bejutni, a Hagymaház mozijába, a nyári zenés fesztiválra és a Maros Kalandparkba tíz százalékkal olcsóbban vásárolhatnak majd belépőt a kártyatulajdonosok, a múzeum felnőttbelépőjegyét 1200 helyett 700 forintért válthatják meg, a lombkoronasétányét pedig 500 helyett 300 forintért.

Az, hogy mindez mekkora érdeklődést váltott ki a községben, azért érdekes, mert eredetileg úgy volt, az érintett falvak közül egyedül itt nem lesz térségi kártya, az önkormányzat ugyanis nem akarta vállalni a vele járó költséget. Ez kártyánként egyszeri 500 forint. A gordiuszi csomót ambrózfalvi illetőségű újságíró kollégánk, a Makó Híradónál dolgozó Nagy Szabolcs vágta át, aki magán­emberként felajánlotta, hogy az első 50 igénylő kártyadíját kifizeti. Ezt követően a képviselő-testület újratárgyalta az ügyet, és beleegyezett, hogy Ambrózfalván is lehessen kérni a plasztiklapot. Mi több, további felajánlások is érkeztek a költségek átvállalását illetően.

Nagy Szabolcs egyébként a Délmagyarországot úgy tájékoztatta, felajánlása óta még nem kereste senki a községházáról, így nem is fizetett. Mint megtudtuk, azért nem, mert az eddig egyetlen kiállított kártya díját az önkormányzat maga állta. Dorotovicsné azonban azt is elmondta, hogy tíz-tizenöt érdeklődő vitt el igénylőlapot, s természetesen a lehetőség továbbra is fennáll. Várható tehát, hogy készülnek még további kártyák is Ambrózfalván. Ha így lesz, keresni fogják Nagyot.