Csongrád-Csanád megyeMár több mint 40 ezer hektár új erdő és faültetvény létesítésére pályáztak a magyar gazdák az Országfásítási program 2019-es meghirdetése óta – ezt Nagy István agrárminiszter jelentette be. Hozzátette, az állami erdőgazdaságoknál zajló erdőtelepítési mintaprogramokban 2019-ben és 2020-ban 554 hektár, míg 2020-ban és 2021-ben 683 hektár erdőt telepítettek.

Nagy István arra is felhívta a figyelmet, hogy az országfásítás részeként a Településfásítási programban 2020 és 2022 között 1362 településen 36 ezer sorfát ültetnek el.

Lapunk kérdésére az Agrárminisztérium arról számolt be, hogy az utóbbi program első ütemében, vagyis 2020 őszén és 2021 tavaszán Csongrád-Csanád megyében 18 településen 494 sorfát ültettek el, majd ezt követően a második ütem őszi ültetési időszakában öt település 144 fával gyarapodott.

Megjegyezték, a 2022 tavaszi ültetési időszakban várhatóan további 12 településen lesz fásítás, ami 340 új fa elültetését foglalja magában. Így a megyében összesen 35 település vesz részt a Településfásítási programban, és csaknem 1000 darab sorfa kerül a földbe.

A legtöbb esetben egyébként a települések közösségi eseményen ültették el a fákat, bevonva ezzel a fiatalokat is, így a kezdeményezés környezeti nevelési szempontokat is szolgál. Leg­gyakrabban játszóterek, sportpályák árnyékolására, vagy intézményudvarok szépítésére használták fel. Emellett országszerte, így megyénkben is működik az Újszülöttek erdeje program, amelynek részeként hazánkban eddig több mint 3 millió facsemete került földbe.

Nagy István kiemelte azt is, hogy a fával borított területek növelése és a meglévő erdők megőrzése érdemben hozzájárul a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez.