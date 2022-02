A világbajnok Kanada nyerte a női jégkorongtornát a pekingi olimpián, miután a csütörtöki döntőben 3–2-re legyőzte a címvédő, ősi rivális amerikai csapatot. A Vukoszung Arénában a koronavírus-szabályok miatt közel negyedház, 4000 néző előtt rendezett fináléban – amelyet Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is megtekintett – a két sportági nagyhatalom találkozott. A női hoki 1998 óta szerepel az olimpia műsorán, az első és utolsó játékokat az amerikai­ak, a közbenső négyet pedig Kanada nyerte, és a világbajnokságokon is csak ez a két együttes szerzett aranyérmet. Pekingben már a csoportküzdelmek során is találkoztak, akkor 4–2-re diadalmaskodtak a kanadaiak.

Csütörtök délután megérkezett a Chtchetinina Ioulia, Magyar Márk műkorcsolyapáros a pe­kingi téli olimpiára. A koronavírus-protokoll szerint a duó, amely eddig Szocsiban készült, akkor indulhat a pénteki rövidprogramban és továbbjutás esetén a másnapi kűrben, amennyiben a repülőtéren vett PCR-teszt – amelynek eredményét a szállodaszobában kell megvárni – negatív lesz.

A januári, tallinni Európa-bajnokságon hatodik, a tavalyi világbajnokságon 14. kettős az utolsó két magyar sportoló, aki kiutazott a pekingi játékokra.