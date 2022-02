Véget ért a HAÁSZ SZUE válogatott úszóinak edzőtábora: Olasz Anna, Pádár Nikolett és Vas Luca készült Thaiföldön Gellért Gábor vezetőedző irányításával. A közelgő országos bajnokságon mellettük az Egyesült Államokban tanuló Fábián Fanni is a szegedi klub színeiben indul majd.

– A szegedi kvartett tagjai­nak egyaránt a válogatottba kerülés a célja, mindenki oda fogja tenni magát, ez nem kérdés. Utána is lesz pluszmotiváció a budapesti világbajnokság miatt. Decemberben azt nyilatkoztam, hogy 2022-ben nehéz lesz felülmúlni a 2021-es eredményeket, de minket ez a cél is hajt. Olasz Anna például bevállalja a 25 kilométert is, Pádár Nikolett pedig a 400 métert. Tavaly ősszel sok fiatal csatlakozott a felnőttcsapathoz, őket is ösztönzik a HAÁSZ SZUE sikerei, és néhányan már most megfelelnek a felnőttszint komoly elvárásainak, de mindenki zárkózik fel, remekül halad a munka – összegezte az eddig elvégzett munkát Gellért Gábor, a HAÁSZ SZUE vezetőedzője.

A Hód Úszó SE két kiváló versenyzője, Ugrai Panna és Horváth Ákos szintén külföldön, a Ka­nári-szigeteken készül, ahol testközelből láthatták a világ legjobb úszóit, hiszen sokan választják felkészülési célként Tenerifét.

– A profi légkör és a tapasztalt versenyzők napi szinten a legjobb edzésmunkát hozzák ki a fiatalokból. Az edzéseken komoly munka folyik, a Magyar Úszó Szövetség mindent megtesz azért, hogy a válogatott versenyzők semmiben ne szenvedjenek hiányt. Napi kétszer két óra a medencében, valamint 90 perces szárazföldi erőfejlesztés a napi menü. Ez egy hatalmas lehetőség Pannának és Ákosnak, és a tapasztalatok alapján élnek is vele. Minden edzés kihívás számukra, de nagyon jól veszik az akadályokat, minőségi munkát végeznek. Szinte minden napra jut egy-egy új edzés-csúcs – mondta Máté Hunor, a Hódok edzője.

Hazatérve pedig hamar víz­be ugorhatnak a versenyzők, hiszen mától vasárnapig tart a Modern Városok kupája III. fordulója, amelyet Veszprémben rendeznek meg.

A sorozat következő állomása március 11. és 13. között Szegeden, a Tiszavirág Sportuszodában lesz, majd április 20–23. között Debrecenben rendezik az országos bajnokságot. Júniusban pedig jöhet az év legnagyobb eseménye, a vizes világbajnokság, amelyet Fukuoka helyett Magyarország rendez majd, és Szeged is kiveszi a részét a rendezésből.