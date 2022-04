Befejeződött az idény a Floratom Szeged AC-nak, miután két nap alatt két bajnokit is játszott a két játékosát is nélkülöző szegedi csapat. Előbb a székesfehérvári Honvéd Szondit fogadták, majd két nappal később a Soltvadkerthez látogattak a Tisza-partiak.



Előbbi találkozón a Lukács, Vitsek páros az ötödik játszmában simán verte a Kishegyi, Jakab duót, ezenkívül pedig Vitsek két egyéni meccsét hozta. Előbb Molnár Krisz­tiánt 1-2-ről győzte le, majd Kishegyit négy játszmában múlta felül: a Floratomnak viszont nem termett pont ezenkívül, Kancsár és Lukács tudott egy-egy játszmát fogni ellenfeleivel szemben.



A Soltvadkert ellen ugyan nyert játék nélkül maradtak a szegediek, de szomorúságra így sincs ok, hiszen az alapszakasz végeztével az is eldőlt, hogy a következő évet is az Extraligában kezdheti meg a csapat.



Lukács Levente: – A sérült Szántosi és Pető nélkül nem lehetett esélyünk a pontszerzésre, célunkat azonban így is elértük, az ősszel sorozatban a 18. idényünket kezdhetjük az Extraligában.



Soltvadkert–Floratom Szegedi AC 10-0

Férfi-asztalitenisz Extraliga, 17. forduló.

Floratom Szegedi AC–Honvéd Szondi Székesfehérvár 3-8

Férfi-asztalitenisz Extraliga, 18. forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Vitsek (2) és a Lukács, Vitsek páros.