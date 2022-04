A településen régóta rendkívül fontosnak tartják a helyi lakosok bevonását a döntéshozatalba és az önkormányzat munkájába. Több alkalommal kérték már ki a bordányiak véleményét, javaslatát a település okostelefonos alkalmazásának segítségével.

Most Pizzázz a polgármesterekkel címmel hirdetett programot a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat péntek délutánra.

A rendezvényre a településen élő 12–25 év közötti fiatalokat várják egy közös beszélgetésre, pizzázásra, melyen olyan témákat járnának körbe, mint például a település rövid és középtávú fejlesztése, az ifjúság helyzete, új programok szervezése. Külön téma lesz az idei gyermek- és ifjúsági napok szervezése, a fellépőkről való ötletelés. Arra kérik a bordányi fiatalokat, hogy pénteken 16 órától minél többen menjenek el a találkozóra, beszélgessenek, pizzázzanak együtt az ifjúsági és a települési polgármesterrel.

Lehetőség van előregisztráció­ra is. Saját meghívót lehet igényelni a [email protected] címen, de akár Messengeren is lehet jelentkezni. Erre csak azért van szükség, hogy minél pontosabb pizzaadagot tudjanak rendelni, és mindenkinek jusson elég. Természetesen regisztráció nélkül is szívesen várnak mindenkit az eseményre.