– A járvány időszaka alatt szétzilálódott, azóta nem mű­ködik – mondta a Makói Teátrum nevű amatőr színjátszótársulatról a csapatnak otthont adó Hagymaház igazgatója, Zsámboki Erika. Egy olvasói kérdés nyomán érdeklődtünk a sorsáról – annak idején na­gyon népszerű volt, előadásait sokan látogatták.

Mint beszámoltunk róla, a csapat Varga Norbert, a Szegedi Egyetemi Színház makói születésű művészeti vezetőjének irányítása mellett működött. A 16 fős társulatot a városvezetés felkérésére szervezte meg 2017-ben, és az általános iskolástól a nyugdíjasig minden korosztály képviseltette magát benne. Működésének bő két esztendeje alatt színpadra vittek Rejtő-darabot, vígjátékot és komolyabb hangvételű előadást, sőt mesejátékot is. Fellépéseik szép sikert arattak, a Hagymaházon kívül játszottak falunapon és színjátszó-találkozókon is.

A Makói Teátrum egyik volt tagja lapunknak azt mondta, ők is érdeklődtek Varga Norbertnél az esetleges folytatásról, de nem kaptak választ. Úgy tudjuk, a társulat vezetője most Szegeden dolgozik, Makóra nemigen jár már át. Ezt maga az érintett is megerősítette la­punknak. – Kötött a munkaidőm, nem igazán férne most bele a társulat menedzselése – mondta. Hozzátette azonban, hogy szándékai szerint a csoport nem szűnt meg, csak felfüggesztette működését.

Ha befejeződik az egykori Páger-mozi felújítása Makón, ami ideális játszóhely lenne számunkra, megpróbálkozunk a teátrum újjászervezésével – hangsúlyozta.

Azt persze egyelőre nem le­­het pontosan tudni, hogy az épület külső felújítását kö­vetően mikor indul a belső rekonstrukció. Zsámboki Eri­ka a Délmagyarországnak azt mondta, addig is szívesen fogadnak máshonnan érkező társulatokat a színházkedve­lők örömére, egy-egy fellépés erejéig.