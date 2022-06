Újra kiemelkedő ké­pességű diákokat díjazott a Szentes–Csongrád Rotary Club. A szervezet harmadik alkalommal hirdette meg a „Higgy magadban, és kinyílik a világ” nevű ösztöndíjpályázatát: az első kiírás során nyolc, míg tavaly már tizenhét, idén pedig tizennyolc kiváló, motivált fia­­talt tudtak segíteni céljaik, álmaik megvalósításában.

A legtöbb pályázat a HSZC Szentesi Pollák Antal Technikumból érkezett, az iskola igazgatója, Kovács Attila ezért a Szentes–Csongrád Rotary Club Díszoklevelét vehette át. A fődíjat, az Arany oklevelet idén Czékmán Luca Kata és Bárkai Flóra Fáni nyerték el, emellett hat vas, hat bronz és négy ezüst oklevelet is átadtak, a fiatalok számára összesen 2 és fél millió forint támogatást utaltak át. A díjazottak között volt Melis Fanni is, aki fiatal kora ellenére már egy verseskötettel is jelentkezett.

Hatalmas örömet okozott számomra a Rotary-díj elnyerése, ugyanis a támogatás mellett a klub értékrendjét is fontosnak tartom. A pályázati díjból szeretnék a jövőben elkészülő köteteim népszerűsítésére fordítani, valamint befektetni a kiadási költségekbe. Elképzeléseim között szerepel az is, hogy az 1956-os eseményeket feldolgozó családi lírámat, valamint a pszichológiai monológverseimet külföldi magyarlakta területeken, elsősorban, erdélyi és felvidéki iskolákban, közösségi klubokban népszerűsítsem. Ez a tervek szerint már július középén megtörténhet. A kiutazáshoz és az előadásaim egyéb feltételeinek megteremtéséhez is nagy segítséget nyújt ez az ösztöndíj – számolt be Melis Fanni.