Több mint 20 megyei önkéntes tűzoltó-egyesületet támogat idén is az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az egyesületek jelentős, több százezer forintos támogatást kaptak. A pénzt költhetik bútorokra, gépjárművek és technikai eszközök felújítására, eszközbeszerzésre, de akár működésre, azaz napi kiadásokra is. A katasztrófavédelem ebben az évben is 600 milló forintot oszt szét az önkéntes tűzoltó-egyesületek között a központi költségvetés terhére.

A bírálóbizottság munkájában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai mellett a Magyar Tűzoltó Szövetség által delegált tagok is részt vettek. A bizottság tagjai a pályázati keretösszeg felosztásának alapelveivel egyhangúlag egyetértettek. A dokumentumok formai és tartalmi ellenőrzését követően a bizottság két pályázatot érvénytelennek nyilvánított, így az idén hatszázkét szervezet részesülhet támogatásban.

A pályázati rendszernek megfelelően első körben a pénzbeli támogatások jóváhagyása történt meg, míg a természetbeni támogatásokat később – az egyes beszerzési eljárások lezárulását követően – bírálják el.

Idén, első körben 489 önkéntes tűzoltó-egyesület kap összesen 286,8 milliót támogatást. A 600 millióból fennmaradó pénz sem vész el, abból később eszközöket kapnak az egyesületek.