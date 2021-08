Afrika az Állatkertek éjszakáján

Ezt ne hagyja ki! Közgazdásznak adta ki magát a Momentum egyik vezetője, de hazudott, nincs diplomája

Az országos kezdeményezésű Állatkertek éjszakájához minden évben csatlakozik a Szegedi Vadaspark is. Az augusztus utolsó péntekén, idén augusztus 27-én megtartott rendezvény középpontjában ezúttal Afrika áll majd. A földrész élővilága rendkívül színes, a Szegedi Vadasparkban is több faj képviselteti magát. A délután induló programot a Magyar Afrika Társaság színesíti, akik hangszerbemutatóval, afrikai zenével és kézműves foglalkozással is készülnek a napra. Az este pedig az állatoké lesz: Afrika legnagyobb ragadozójának látványetetése mellett több érdekes fajt is bemutatnak a közönségnek, de hüllősimogató és bátorságpróba is lesz.