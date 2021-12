Sőt, Bagócs Jánosnak a keze alatt most is két olyan ifjú hölgy dolgozik, akik visszahozhatják az oroszlányi súlyemelés egykori fényét. Szalai Lili és Mikhel Eszter nevét minden bizonnyal érdemes megjegyezni, szinte biztosra vehető, hogy hallunk még a két tinédzserről, akik korosztályukban és súlycsoportjukban – itthon – verhetetlenek. Miközben a nemzetközi porondon is egyre inkább mutogatják oroszlán(y)körmeiket. Lili korosztályos rekordjaiból pedig már Dunát lehet rekeszteni. Hogy sokra hivatottak e fiatal emelők, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy jóval érettebb riválisaik között, a tatai felnőtt ob-n mindketten a dobogó harmadik fokára állhattak.