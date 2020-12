Idén is rangos versenyre hívjuk a szépségeket

Tízmilliós összdíjazás, egyéves autóhasználat, felkészítő táborok, televíziós döntő és szépségkirálynői segítség várja a jelentkezőket.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Immár harmadik alkalommal hirdetjük meg nagy sikerű or­­szágos szépségversenyünket, amelyre ezúttal is 16–29 éves hölgyek jelentkezhetnek. Saját fotókkal is lehet nevezni, de aki szeretné, annak profi fotósaink elkészítik első portfólióját.



A három fordulón át tartó verseny végén értékes nyeremények és egyéves autóhasználat várja a legszebbeket. A show-műsorral egybekötött televíziós döntő előtt ráadásul felkészítő táborokban ve­­hetnek részt a megyék legszebbjei, ahol korábbi szépségkirálynőktől tanulhatnak. Tavalyi háziasszonyunk, az Európa legszebbjének választott Kocsis Korinna mellett a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter is mentorként támogatja a Tündérszépek felkészülését. Késmárki Enikő Rebeka, a 2015-ös Miss World Hungary Miss Sport-díjasa pedig edzőként hozza majd legjobb formájukba a lányokat.

De ki is tudná hitelesebben képviselni versenyünket, mint Tótpeti Lili, 2020 Tündérszépe, aki így biztatja a jelentkezést fontolgatókat:

– Az, hogy idén három mentor lesz, még nagyobb segítség a lányoknak, akiknek azt üzenem: mindenképp vágjanak bele, próbálják ki magukat! Ha nem is nyernek, akkor is sok tapasztalatot szereznek, ráadásul ez a verseny hatalmas élmény.

Jelentkezés és további részletek: www.delmagyar.hu/tunderszepek.