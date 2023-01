A legtöbb helyen elég sok a jármű, a külső körutakon jóformán tele vannak a sávok, de a nagykörúton is van autó, főleg a Római, Párizsi, Londoni szakaszon. A sugárutak is le vannak terhelve, a József Attilán, a Kossuth Lajoson és a Kálvárián kifele-befele erős a forgalom. Sűrű a Boros József és Rigó utca, a Víztorony tér, Csillag tér, Szilléri sugárút, Etelka sor, Felső Tisza part. A Szabadkai úton mindkét irányban sorok alakulnak, de a Tisza Lajos körút, illetve a belvárosi utcák, Dugonics tér környéke, Boldogasszony sugárút, Somogyi, Oskola utca is nehézkesek. A hidak előtt kisebb sorok vannak, de a hidakon nem vészes az átjutás. - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.