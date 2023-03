A külső részeken, főutakon, Rókusi, Makkosházi, körúton máris sokan vannak. A sugárutakon is erős a forgalom, a József Attilán, Kossuthon, Kálvárián illetve a Szabadkai úton. A tarjáni és felsővárosi területeken is egyre lassabban lehet menni. A Budapesti körút, Csillag tér, Szilléri sugárút, Felső Tisza part kezdenek megtelni. A rakpart zárva, így a Tisza Lajos körút teljes hosszában torlódik, és a nagykörúton is jóval több az autó a szokásosnál. Újszegeden a Makai, Szőregi út is el vannak látva, egyre több a jármű a Thököly és Bérkert utcán, valamint a Temesvári körúton, Csanádi és Vedres utcán. A hídfeljárókon, egyelőre a Belvárosi hídon lassabb az átjutás.