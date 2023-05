Sok a jármű a bevezető utakon, külső körutakon, sugárutakon egyaránt, de viszonylag jól lehet haladni. Éjjel megnyitották a hidat, így a nagykörút is levegőhöz jutott, bár a nagyobb csomópontokon így is szép sorok alakulnak. A Széchenyi tér bíróság és posta felőli részére viszont még nem lehet behajtani. A Moszkvai körúton a jobbra kanyarodó sáv lezárva, tehát a Moszkvairól nem lehet a Petőfi sugárútra fordulni, továbbá egyenesen is csak egy sávon engedik a forgalmat.

A Bakay Nándor utcában is zajlanak a munkálatok, emiatt a Teréz utca zsákutca lett, nem lehet a Bakay Nándornál se ki, se bekanyarodni. Anna kút, Dugonics tér, Aradi vértanúk tere, Boldogasszony sugárút, Zrínyi és Somogyi utca hozzák a reggeli formájukat. Mozgalmas a Felső Tisza part, ezen az Etelka sori kereszteződésnél, valamint az elején a lámpánál van sor. Makkosháza, Felsőváros, tarján főbb útvonalai szintén sűrűek, ugyanígy a Római körút, Mars tér környéke, Szabadkai, Horgosi út.

Újszegeden a szokásos helyzet van, Makai út befele tartó oldala a körforgalomig tele van, a hidakra vezető utak szintén, mindkét hídon tekintélyes a forgalom, de az új hídon egy fokkal lendületesebb - tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársától.