A belvárosban teljes a káosz. A Széchenyi tér városháza felőli oldala is le van zárva. Lezárták már a Somogyi és az Oskola utcát is. A Bakay Nándor utcában is csak befelé lehet közlekedni, kifelé csak a tömegközlekedő járműveket engedik. Tele van a Tisza Lajos körút, Nagykörút és a külső körút is. A sugárutakon is kifelé-befelé sok a jármű. A hidakon mind két irányban tele vannak a sávok, de lehet haladni. Torlódás van az Zrínyi utcában, Aradi Vértanúk terénél, Boldogasszony sugárúton befelé és Dugonics térnél minden irányból. Az Algyői úton a benzinkúttól araszolás van befelé, de a városba be és ki vezető főutakon általánosan azt lehet mondani, hogy sokan vannak mind a két irányba.