Erős a forgalom a bevezető fő utakon. Algyői úton a Ladvánszky utcai lámpánál már hosszú sor van befelé , de a Sándorfalvi út is tele van csak úgy mint a Dorozsmai út, Bajai út, Szabadkai út, Szőregi út, Budapesti úton kifelé is sok a jármű. Körutakon, sugárutakon folyamatosa haladás, hidakon kicsit már több a jármű a belváros felé, illetve az

Újszegedi oldalon alakulnak a sorok .Sokan vannak a Felső Tisza parton, rakparton. Aradi Vértanúk terénél munkálatok folynak ezért lezárás nehezíti a közlekedés , csak úgy mint a Bakay Nándor utcában illetve a

Budapesti körúton is. Arany János utcában és a Közép fasor -Blaha Lujza utca sarkon akkora kátyúk vannak, hogy ha valaki belehajt komolykárokat okozhat a kocsijának. Nagyon sok a biciklis, motoros az utakon!