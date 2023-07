Jól járhatóak a sugárutak, körutak, és a hidak is . Kicsit erősebb a forgalom a belvárosi részen, Somogyi utcában , Oskola utcában , Stefánián .Lámpás körforgalomnál van minden irányból kicsit sűrűbb forgalom . Aradi Vértanúk terénél aszfaltoznak oda nem lehet be hajtani. Bakay Nándor utcában viszont már lehet rendesen közlekedni. Városból ki és be is jól járhatóak a fő utak. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.