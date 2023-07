Alapvetően jól lehet közlekedni a körutakon, sugárutakon és a hidakon is. A lámpás körforgalom ami kicsit macerás most, egy sávon járható, ezért ennek a vonzáskörzetében torlódások lehetnek a nap folyamán. Erősebb a forgalom a klinikák környékén, Dugonics és Aradi Vértanúk terénél, Stefánián, illetve a tarjáni csomópontokon, de különösebb fennakadásokról nem tudunk. A Bakay Nándor utcában is dolgoznak, még mindig lámpás irányítás van, illetve a Madách utca 8-nál útfelbontás miatt egy sávra szűkült a közlekedés.

Ami sűrűbb még, az a Szabadkai út, Római körút, Mars tér környéke, valamint a hídfeljárók, de összességében eddig nagy torlódásokat nem láttunk.