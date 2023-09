Tele vannak a körutak, sugárutak és a városba be és ki vezető fő utak is. Rókusi körúton mind két irányban dugó van és ráadásul a lámpás körforgalomnál nem minden jelzőlámpa működik úgy hogy alakul a káosz. Hattyasi vasúti átjáró is van sor kifelé - befelé váltakozva engedi a lámpa. Hidakon folyamatos mind két irányban a forgalom. Somogyi utca, Oskola utca, Stefánia tele van és a Boldogasszonyon is sok az autó. Külső részeken viszonylag jól lehet közlekedni.