Tele vannak a körutak, sugárutak, és a városba be- és kivezető főutak is. Mind két hídon jó tempóban lehet haldni. Torlódik a forgalom a Rókusi körút teljes hosszában mind két irányban, de a lámpás körforgalomnál is sorokkal lehet találkozni. A Somogyi utcában, az Oskola utcában, a Boldogasszony sugárúton is araszolásra kell számítani, csak úgy, mint a Stefánián és a Szilléri sugárúton. A Hattyasi vasúti átjárónál is kaotikus a helyzet, hosszú sor van főleg a városból kifelé vezető úton. Jól lehet közlekedni vsizont a nagykörúton, a rakparton és a Felső Tisza-parton – tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársától.