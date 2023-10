Sajnos balesettel indul a reggel Algyő magassában a 47-es fő úton történt egy baleset, most várják a helyszínelőket. Erősödik a forgalom a bevezető utakon, külső részeken, körutakon, sugárutakon egyaránt.

A makkosházi, tarjáni és felsővárosi területek is jó sűrűek, a Rókusi körút már torlódik az egy-egy sávos közlekedés miatt. A Felső Tisza parton szintén sok a jármű, az elején a lámpánál alakul a sor.

A nagykörúton viszonylag jól lehet haladni, a Római körút és a Mars tér környéke, ami sűrűbb. Sok az autó a Tisza Lajos körúton, főleg a nagyobb csomópontjain, így az Anna kútnál, Dugonics és Aradi vértanúk terén. Sűrű a Petőfi sugárút, Szabadkai, Horgosi út, Boldogasszony sugárút. Zajlanak a munkálatok a Csap utcán, Vidra utcán és a Fő fasor elején, ezeken a területeken forgalmkorlátozások nehezítik a közlekedést.Török utcában is dolgozik a vízmű , lezárás illetve sáv szűkület mellet egy irányba lehet közlekedni a Bartók Béla tér és a Kossuth Lajos sugárút kózótt kifelé a Kossuth felé.

A Makai, Szőregi úton sokan tartanak befele, a körforgalomig rengeteg a jármű. A hidak előtt sorok alakulnak, de egyelőre a Belvárosi hídon lassabb az átjutás, híd előtt alakulnak a sorok – tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársától.